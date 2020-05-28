2020-05-28T13:23:46+03:00
Происшествия

В Ростове менеджер банка застрелил помощника депутата

А потом пытался отрезать ему голову
Татьяна Лысенко
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Михаил Бакланов стал жертвой жестокого убийства.Фото: соцсетиМихаил Бакланов стал жертвой жестокого убийства.Фото: соцсети
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Суд Пролетарского района Ростова вынес приговор Владимиру Самсонову, который признан виновным в убийстве Михаила Бакланова - бывшего помощника депутата Законодательного собрания от партии КПРФ Евгения Бессонова.

Трагедия разыгралась в ночь на 1 июня 2019 года. В полицию прибежала полураздетая 32-летняя женщина, заявившая, что в квартире в переулке Суздальском один ее знакомый убил другого, а над ней поизмывался сексуально, угрожая при этом пистолетом. Хотя все начиналось мирно, как обычная вечеринка...

Выехавшие туда полицейские и следователи следственного комитета увидели жуткое зрелище. Повсюду в квартире были пятна крови. А в ванной - окровавленный труп молодого мужчины. Установили, что его застрелили, а потом пытались отрезать голову.

Убитым оказался бывший помощник одного из депутатов донского парламента - Михаил Бакланов. До своего 38-летия он не дожил всего несколько месяцев. На месте преступления находился его приятель - 32-летний менеджер банка Владимир Самсонов. Он нес нечто странное. Заявил, что Михаил якобы сам попросил застрелить его из его же травматического пистолета. И даже сам, мол, сел в ванную. Будто бы помощник депутата говорил, что должен Самсонову семь миллионов… Однако, тут же Владимир подчеркивал, что никаких расписок, подтверждавших это, между ними не было. Самсонов утверждал, что не помнит, как пытался отрезать убитому другу голову. И как потом надругался над находившейся в этот вечер в квартире женщиной. Видео с этими его признаниями оказалось в интернете и наделало в Ростове немало шума. Владимиру Самсонову вскоре предъявили обвинение в убийстве и иных действиях насильственного характера.

И вот теперь суд Пролетарского района вынес ему приговор.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева, собранные следователями доказательства суд счет достаточными, чтобы признать Самсонова виновным. И назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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