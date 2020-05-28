Большой фильм-концерт Басты — цифровая премьера в Wink и more.tv

29 мая в 15:00 по московскому времени на more.tv и в видеосервисе Wink состоится премьера сольного концерта Басты, который прошел 29 сентября 2018 года в Ростове-на-Дону. Грандиозное шоу на стадионе «Ростов Арена» в родном городе музыканта посетило 36 тысяч человек.

Зрители Wink и more.tv увидят больше, чем просто концерт. Песни из разных альбомов Басты чередуются с монологом музыканта, который был записан за день до выступления. Съемки проходили на крыше высотки, по соседству с домом, где вырос исполнитель. В интервью Баста рассказывает о родном городе, событиях прошлых лет, вспоминает о местах и людях, которые так или иначе оказали влияние на его творчество.

«В России есть много больших и маленьких городов, в которых я побывал и где мне по-настоящему комфортно. Но Ростов-на-Дону — это мой родной город, к нему я отношусь с особой теплотой и трепетом. О выступлениях здесь я мечтал еще подростком. Мы выступили тогда с максимальным составом музыкантов. Наш концерт стал первым шоу на «Ростов Арене» после чемпионата мира по футболу. Очень хочется порадовать ростовчан, хочется, чтобы это особенное выступление увидели и в других городах», — отметил Баста.

В подготовке концерта было задействовано более 500 специалистов разного профиля. Чтобы привезти из Москвы все необходимое для шоу оборудование потребовалось 20 огромных фур.

Проект Wink Live стартовал в начале апреля и каждую пятницу представляет онлайн-концерты или записи живых выступлений российских групп и исполнителей разных жанров. Эти концерты неоднократно становились лидерами рейтинга просмотров в видеосервисе Wink, а их общая аудитория составила уже около 3 миллионов человек.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

more.tv — онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший в одном месте эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).