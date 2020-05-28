2020-05-28T17:04:37+03:00
Общество

День защиты детей в Ростове-на-Дону в режиме самоизоляции 2020: рассказываем, какие мероприятия запланированы

День защиты детей в Ростове-на-Дону в режиме самоизоляции 2020: праздник пройдет в необычном формате
Дадаян Давид
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Вскоре в Ростове отметят День защиты детейВскоре в Ростове отметят День защиты детейФото: Мария ЛЕНЦ
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День защиты детей в Ростове-на-Дону в режиме самоизоляции 2020: 1 июня весь мир отмечает Международный День защиты детей. Это большой праздник, который не остается в стороне для жителей Ростова-на-Дону. В этом году отмечать его будут в необычном формате - дистанционно, сидя за мониторами. Городские власти подготовили массу интересных мероприятий, которые создадут настоящую атмосферу праздника, несмотря на все ограничительные меры.

К примеру, юных ростовчан детские городские библиотеки приглашают на онлайн-праздник «Детства яркие страницы». С 10:00 до 17:00 в "инстаграме" будут публиковаться увлекательные и познавательные материалы.

В программе: презентации летних библиотечных конкурсов; онлайн-квест «Летний библиокешинг» с получением сертификата участника; мастер-классы от библиотекарей и гостей праздника; поздравления и видеоподарки от ростовских писателей; кукольный спектакль; обзоры лучших детских книг ; выставки творческих работ; психологический тренинг «Мои обязанности»; «Стихофестиваль» громких чтений; онлайн-филворд от издательства «Эксмо» и др.

В социальных сетях ростовского парка Горького в 11:00 стартует мастер класс по рисованию от преподавателей ЮФО. Он пройдет в режиме онлайн трансляции. Все желающие смогут подключиться в любое время и узнать секреты работы с красками и чернилами. Далее начнутся виртуальные выставки детских рисунков, а затем мультвикторина, где участникам нужно будет угадывать мультфильм по цитате. В завершении - онлайн концерт "Солнечное лето".

В социальных сетях парка В. Черевичкина в 11:00 стартует онлайн викторина для детей дошкольного и младшего возраста "Здоровый образ жизни".

А в "Инстаграмме" парка Н. Осторовского детей и родителей ожидает насыщенная программа.

В 12:00 - творческий мастер класс «Большие мыльные пузыри»;

В 12:30 - встреча с крокодилом Геной и Чебурашкой;

В 13:00 - познавательная викторина «В мире интересного;

В 13:30 - веселый кулинарный мастер-класс;

В 14:00 - поздравление от учащихся школы №234 «От улыбки станет всем светлей»;

В 14:30 - праздничный концерт Песни, танцы, дружба – вот что детям нужно!»

В парке 1 мая, а точнее на его социальных сетях, будут организованы трансляции следующий мероприятий:

в 12:00 - мастер-класс по оригами «Чудо своими руками»

в 13:00 - мастер-класс по изобразительному искусству «Волшебство кистью»

в 14:00 - Интернет-акция интересных фактов обо всем на свете «Почемучка хочет знать»

в 15:00 - Акция угадай сказку «Сказочный мир»

Парк 1 Октября организует онлайн-трансляцию различных мероприятий для детей. Посмотреть можно будет их на сайте самого парка. Там можно будет увидеть поздравления с Днем защиты детей, послушать праздничные песни, а также пройдет акция "Угадай мелодию".

Не останется в стороне и городской Дом детского творчества. Там в 12:00 стартует онлайн концерт, посвященный празднику. Трансляция будет доступна на ю-туб канале.

Дворец детского творчества тоже подготовил насыщенную программу. В ю-тубе пройдут праздничные видео-концерты, а также дистанционные фото и музыкальный конкурсы.

Как видно городские власти сделали все, чтобы праздник прошел масштабно и интересно, несмотря на все ограничительные меры. Глава администрации Ростова высказался на этот счет.

- Ежегодно наш город ярко и весело отмечает День защиты детей. В лето мы входим с надеждой на лучшее. Наши городские учреждения уже освоились в сегодняшних реалиях и предлагают отметить праздник в онлайн-формате. Для ростовчан подготовлены интересные викторины, мастер-классы, концерты, - отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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