Для верующего главное - литургия, а уж в скафандре или масках - не имеет значения

28 мая верующие христиане отмечают особенный день, один из двенадцати главных православных праздников - Вознесение Господне. Почему не стоит грустить в этот день, и станут ли маски постоянным аксессуаром в церкви? Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» говорим с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским.

- Хочу сказать, что это сейчас мы говорим о Вознесении как о празднике, - рассказал Игорь Павлович. - Потому что мы понимаем: через десять дней, в день Пятидесятницы, начинает свою земную жизнь церковь Христова, начинается история христианства. Но тогда для самих апостолов не было очевидным то, что происходило. Этот момент хорошо описан в книге «Деяния святых апостолов». Кстати, Елеонская гора, где все это происходило, находится недалеко от Иерусалима, и она со временем стала важным местом для паломничества.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Автор: Сергей Грибов

- Расскажете?

- На протяжении 40 дней от Воскресения до Вознесения Христос пребывает со своими учениками, говорит им важные слова о том, как устроен мир духовный. Но часто, когда Господь пытается сказать нам что-то, мы не всегда доходим до этого умом или своим опытом. Так же и с апостолами. Они были в каком-то смысле непробиваемыми.

- Почему?

- Они ждали не просто Христа - спасителя мира, а царя, который должен был спасти Израиль от римской оккупации. Евреи очень хотели изменить положение вещей и сами стать царями тогдашнего мира. Но Христос им говорил: «Мое царство не от мира сего». В итоге - разочарование, обида, злость и распятие. На третий день Христос восстал из мертвых и вновь среди своих учеников 40 дней проповедовал. Да, они многое тогда поняли: уяснили, что Христос не просто человек, что он Бог, победивший законы смерти. Но политические страсти ими еще не были изжиты. Они спрашивают: «Господи, ты так хорошо все рассказывал, но скажи, когда ты все-таки восстановишь царство Израилю?».

- То есть не услышали...

- Не сразу. Ни во время его земной жизни, ни в те 40 дней. Они по-прежнему думали, что Бог пришел решать местечковые проблемы Израиля. А он проповедовал о небе, вечности, спасении. И потому на вопрос апостолов «Когда израильское царство восстановишь?» Спаситель ответил: «Это не ваше дело, не о том вы спрашиваете». И именно в этом недоумении апостолов он покинул землю у них на глазах. Апостолы долго смотрели вдаль, пока он не исчез. И, когда они смотрели на небо, раскрыв рты, к ним явились ангелы, которые стали рассказывать им, что будет дальше.

-Что?

- Они рассказали, что он явится в конце времен и тогда наступит царство на земле, но не царство Израиля, а царство Божье. Сейчас эти азы христианской догматики знает каждый ученик воскресной школы, но до апостолов эти слова дошли только через десять дней, в праздник Пятидесятницы - в день сошествия Святого Духа. Так что праздник, с одной стороны, грустный - Христос ушел от апостолов, но с другой - остался в церкви и своих таинствах. Радость праздника в том, что история продолжается и мы теперь в ней главные герои.

Когда эпидемическая ситуация станет лучше, то будут отменены и временные практики. Автор: Сергей Грибов

- Игорь Павлович, в условиях пандемии Сovid-19 маски действительно стали обязательным аксессуаром и для священнослужителей?

- С 12 мая службы проходят только в масках. Сейчас они, в каком-то смысле, новый элемент в богослужебном облачении. Маски необходимы в дни пандемии, потому что по-прежнему цифры неутешительные. Мы не должны были стать источником распространения заразы. Поэтому было принято это решение - привнести некоторые особенности во внешний вид и надеть маски. Но хочу сказать, что церковное облачение складывалось постепенно. В нем многие элементы продиктованы исторической необходимостью: ведь никто не сидел в дизайнерских бюро и не придумал священникам одежду. У всех элементов облачения есть четкий контекст.

- Даже так?

- Например, половина ее пришла в церковный обиход как практическая защита человека от стихий, угроз и эпидемий. Так монахи носят на голове клобук. Его они подсмотрели, когда уходили в пустыни, у арабов, пасших скот. Те специальным шарфом защищали голову от жары, а лицо от песка и ветра. А вот капюшоны, которые носят монахи-схимники (они от отрекаются от мира особым образом, - прим. авт.) были заимствованы у христиан, они защищали их от дождя. Та же фелонь - длинная ткань, которую священник надевает, как плащ, - была и у греков. У русской фелони еще и поднят ворот. Все потому, что в храмах были сквозняки и шею надувало. Поэтому, чтобы сберечь себя от всевозможных заболеваний, с 16 века церковь стала шить их из парчи, так как это стойкая ткань, в том числе и к ветру. Есть еще один элемент церковной утвари - сулок на посохе. Это особая тряпица, которая также имеет практическое применение, - чтобы посох было легче брать в руку на холоде. Все они складывались как символ и нередко приходили в церковную жизнь по необходимости, чтобы помочь человеку сохранить свое здоровье.

Для верующего - главное литургия, а уж в скафандре или масках - не имеет значения. Автор: Сергей Грибов

- Так, может, и маски задержатся?

- Благодаря очень строгим мерам, которые соблюдает Донская митрополия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, у нас самый низкий процент заболеваемости среди священнослужителей и верующих. И маски, действительно, спасают человеческую жизнь. Есть и другое - сейчас это позволяет сохранять жизнь духовную, литургическую. Храм всегда был местом света, радости и встречи человека с Богом. Для верующего человека главное - литургия, а уж в скафандрах или масках ее совершать не имеет значения. Это вынужденная необходимость: как только поветрие уйдет, эпидемическая ситуация станет лучше, то будут отменены и эти временные практики.

*При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

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