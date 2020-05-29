2020-05-29T12:04:55+03:00
Общество

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проконтролирует выплаты медикам

Глава региона потребовал информировать его о проблемах
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Губернатор Ростовской области взял под личный контроль выплаты медикам. Фото: donland.ruГубернатор Ростовской области взял под личный контроль выплаты медикам. Фото: donland.ru
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал ускорить решение по обращениям, поступающим от медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Так, 36 сотрудников одной из донских больниц пожаловались на невыплату положенных денежных надбавок. По данному обращению прокуратура выявила нарушения прав медицинских работников.

- Главы администраций, вы ежедневно должны получать полную информацию об обращениях работников медицинских учреждений по вопросу выплат, - говорит Василий Голубев. - В случае, если такие обращения появляются, вы обязаны в течение дня принимать меры и информировать Минздрав. Прошу министра здравоохранения докладывать мне по каждому человеку.

Василий Голубев решил взять под личный контроль обращения врачей на горячую линию регионального оперативного штаба. Номер центра мониторинга можно без труда найти в открытом доступе. Вопрос с выплатами пообещали решить в ближайшее время.

В регионе более 1,2 тысячи медиков получили федеральные выплаты за работу с пациентами, больными коронавирусной инфекцией. Это произошло сразу после того, как в постановление правительства РФ были внесены изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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