Глава Минздрава Ростовской области рассказала о карантине из-за коронавируса в БСМП-2

Смертельно опасной коронавирусной инфекцией заразились работники и пациенты больницы БСМП-2. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", специалисты приняли решение закрыть три отделения на карантин.

В течение двух недель не будут работать отделения кардиологии, урологии и хирургии. Пациенты, нуждающиеся в помощи медиков, могут получить лечение в других больницах региона.

- БСМП - это самая большая "пороховая бочка". Нужно отдать должное руководству, которое сделало много для того, чтобы предотвратить занос COVID-19. К сожалению, коронавирус в больницу может занести пациент и врач. Закрытие отделений означает, что люди в течение 14 дней будут находиться на карантине, - отметила Татьяна Быковская.

Глава донского Минздрава опровергла слухи о том, что опасную болезнь нашли в шести отделениях БСМП-2.