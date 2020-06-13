2020-06-13T09:48:51+03:00
Общество

Толстый кот упал с восьмого этажа и проломил крышу припаркованного автомобиля

Хозяин иномарки требует выплатить компенсацию [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Упитанный кот стал причиной раздора в одном из ростовских дворов. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "Упитанный кот стал причиной раздора в одном из ростовских дворов. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "
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В одном из ростовских дворов произошла неординарная ситуация: кот упал с восьмого этажа на автомобиль. Пушистый счастливчик отделался лишь испугом, но проломил крышу и разбил стекла припаркованной под окном дорогой иномарки.

Владелец машины потребовал денежную компенсацию от хозяйки упитанного кота, но она наотрез отказалась оплачивать ремонт автомобиля из принципа. На разборки соседей даже приезжала полиция. Сотрудники правоохранительных органов, разобравшись в конфликте, просто уехали, ведь без решения суда привлечь к ответственности женщину невозможно.

Владелец машины намерен отсудить компенсацию у хозяйки кота Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "

Владелец машины намерен отсудить компенсацию у хозяйки кота Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "

Очевидцы произошедшего и жители близлежащих домов из-за этой истории разделились на два лагеря. Одни требуют оставить хозяйку упитанного кота в покое и не парковать автомобили прямо под окнами, а другие требуют по-человечески оплатить ремонт.

- У нас в доме война! С балкона восьмого этажа упал кот. Хороший такой кот, под 10 килограммов рухнул на автомобиль. Кот, главное, живой, - написали жители многоэтажки в популярном городском паблике в соцсети.

По их словам, владелец машины намерен судиться с хозяйкой 10-килограммового кота, который разбил его машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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