Количество зараженных коронавирусом в Ростове-на-Дону и области 14 июня 2020 года: заболели 7481, вылечили 2931

Количество заболевших коронавирусом в Ростове-на-Дону и области, по данным оперативного штаба на утро 14 июня 2020 года, достигло 7481 человека. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 167 пациентов.

Смертельно опасная инфекция распространилась на все районы Ростовской области. За минувшие сутки новые инфицированные зарегистрированы в 15 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону - 90, Батайске -17, по семь случаев в Донецке, Белокалитвинском, Морозовском, Каменском районах, по пять случаев в Аксайском, Мясниковском и Семикаракорском районах, а также в Новочеркасске, в Неклиновском - 4 больных, в Шахтах - 3, Новошахтинске - 2, Гуково - 2 и Таганроге - 1 зараженный.

- Среди новых заболевших 39,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,9% - от 46 до 65 лет, 11,4% - от 66 до 79 лет, 4,2% - старше 80 лет, 6% - дети, - сообщили в правительстве региона

По медицинским наблюдением - 11664 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 11629. Сняты с медицинского наблюдения 36,7 тысячи человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено более 48,3 тысячи человек.

За сутки лабораториями Ростовской области за сутки проведено 3666 тестов на коронавирусную инфекцию.За весь период проведено почти 186,8 тысячи исследований.

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