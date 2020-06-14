МЧС: в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение

Непогода может негативно повлиять на планы жителей Дона. Как сообщает региональное отделение ГУ МЧС, штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области.

В воскресенье, 14 июня, до конца суток и в первой половине дня 15 июня местами по региону ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. В это время людям необходимо быть особенно внимательными при перемещении по улице.

Во время ливня жителям Ростовской области лучше по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а если все же пришлось сесть за руль – соблюдать скоростной режим и дистанцию. Плохая видимость на дороге во время дождя может привести к автокатастрофе. Лучше обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не стоит находиться под деревьями.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций необходимости вызвать помощь можно по телефону 112.