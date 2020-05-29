Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 мая 2020 года: число заболевших достигло 4 287 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 мая 2020 года: выздороветь смогли уже 1 529 заболевших.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 4 287 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 154 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 27 человек. Врачи не смогли спасти жизни 35 человек. Излечиться от опасной болезни смогли уже 1 529 дончан. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 102. Коэффициент распространения инфекции – 0,9.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (57), Шахтах (17), Белокалитвинском (8), Аксайском (6), Верхнедонском (6), Константиновском (6) районах, Новошахтинске (6), Мясниковском (6) районах, Гукове (5), Семикаракорском (5), Кашарском (4) районах, Звереве (4), Батайске (3), Новочеркасске, (2), Веселовском (2), Зерноградском (2), Сальском (2), Матвеево-Курганском (2), Красносулинском (2), Мартыновском (1), Азовском (1), Багаевском (1), Песчанокопском (1), Обливском (1), Родионово-Несветайском (1), Октябрьском (1) районах, Волгодонске (1) и Таганроге (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 37,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% - от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 11% - дети. В стационарах содержатся 476 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 17,9%.

Новой жертвой коронавируса стал мужчина 63 лет из Мясниковского района. У него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он поздно обратился за медицинской помощью.

Врачи наблюдают за состоянием – 8 563 человека, из них на самоизоляции дома – 8 412. Сняты с медицинского учета 27,3 тысячи человек. За весь период к врачам обратились более 35,9 тысячи человек. Лаборатории за день провели 4 607 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 114,5 тысячи исследований.

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