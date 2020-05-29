2020-05-29T07:35:06+03:00
Общество

Облачную и дождливую погоду спрогнозировали синоптики ростовчанам

Но, к счастью, немного стихнет ветер
Виктория Никитина
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В Ростов пришли жаркие облачные дниВ Ростов пришли жаркие облачные дниФото: "КП" Архив
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Пасмурная и временами дождливая погода ожидает ростовчан сегодня, 29 мая. Радует лишь то, что температура воздуха при этом не понизится. Ветер тоже немного утихомирит свои порывы. Долгожданное тепло так и будет манить ростовчан на улицу, но пока такое разрешение не дано.

В утренние часы будет уже довольно тепло +18...+22, днем столбик термометра достигнет отметки +25...+27. А немного похолодает к вечеру - до +19 градусов. Осадки сегодня ожидаются с утра и поздним вечером, все остальное время сохранится облачная погода с редкими проглядываниями солнца.

Ветер сегодня сменит три направления: восточное, юго-восточное и западное. Скорость его порывами будет достигать 8-14 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать только влажность и то, только поздним вечером, а вот видимость, к счастью, ничто сокращать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 748-751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 44 до 84%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Осадков сегодня не предвидится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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