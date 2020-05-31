2020-05-31T11:36:29+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 мая 2020 года: число ковидных больных увеличилось на 178 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 мая 2020 года: выздоровели 45 человек за сутки
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 5249 тестов на коронавирус.Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 5249 тестов на коронавирус.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 мая 2020 года: в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 27 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились 4758 человек. По свежим данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 178 новых случаев заражения. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 38 человек.

Лечение в стационарах получают 510 пациентов. Загруженность подготовленного в донском регионе коечного фонда составляет 19,1%.

Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 113,3. Коэффициент распространения инфекции – 0,9.

Новые инфицированные зарегистрированы в 31 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (64), Шахтах (30), Аксайском (17), Сальском (8) районах, Волгодонске (5), Новочеркасске (4), Таганроге (4), Мясниковском (4), Багаевском (3) районах, Батайске (3), Звереве (3), Новошахтинске (3), Каменском (3), Ремонтненском (3), Азовском (2), Белокалитвинском (2), Весёловском (2), Константиновском (2), Морозовском (2), Обливском (2), Октябрьском (2), Дубовском (1), Егорлыкском (1), Зерноградском (1), Красносулинском (1), Матвеево-Курганском (1), Пролетарском (1), Родионово-Несветайском (1), Тарасовском (1), Целинском (1) районах и Азове (1).

Среди новых заболевших 35,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% - от 46 до 65 лет, 16,3% - от 66 до 79 лет, 6,2% - старше 80 лет, 9% - дети.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 5249 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период проведено 129,3 тысячи исследований.

Под медицинским наблюдением – 9767 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 9612. Сняты с медицинского наблюдения 29,3 тысячи человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено более 39 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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