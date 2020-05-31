2020-05-31T12:09:17+03:00
Политика

Парад Победы 24 июня 2020 года в Ростове-на-Дону: участие примут более 3,4 тысяч человек

Парад Победы 24 июня 2020 года в Ростове-на-Дону: будут задействованы исторические танки Т-34 и легендарные «Катюши»
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Реактивная система залпового огня БМ-13 «Катюша». Фото: Владимир Болдырев/fotokto.ruРеактивная система залпового огня БМ-13 «Катюша». Фото: Владимир Болдырев/fotokto.ru
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Участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня 2020 года в Ростове-на-Дону примут более 3,4 тысяч военнослужащих и представителей других силовых структур. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В сообщении ведомства говорится, что свыше 2,3 тысяч военнослужащих ЮВО и более 1 тысячи представителей других силовых структур пройдут маршем в военном параде на Театральной площади донской столицы в конце первого летнего месяца.

- По традиции возглавит пешую колонну рота барабанщиков Белокалитвинского Матвея Платова кадетского корпуса. Вслед за кадетами пройдут сводные расчеты ЮВО, расчеты пограничников, росгвардейцев, полиции, МЧС, юнармейцы и кадеты. Всего в составе парадного расчета будет 8 сводных батальонов, - раскрыли подробности в пресс-службе.

Помимо этого, в составе механизированной колонны парада можно будет увидеть порядка 100 единиц вооружения и военной техники, в числе которых – те самые исторические танки Т-34-85 и реактивные системы залпового огня БМ-13 «Катюша», помощью огневой мощи которых ковалась победа Красной армии над немецко-фашистскими захватчиками.

Также в небе над Ростовом пролетят 45 вертолетов и самолетов, стоящих на вооружении ЮФО. Среди них будут и новейшие истребители Су-25СМ3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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