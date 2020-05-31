2020-05-31T20:02:48+03:00
Происшествия

Смертельный вояж: на Дону молодая девушка и парень-лихач погибли от страшных ран во время сумасшедшей ночной гонки

У скончавшейся жительницы Каменска-Шахтинского остался маленький ребенок
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Парень с девушкой скончались мгновенно от столкновения "ВАЗа" с жестким препятствием. Фото: rostov.ruПарень с девушкой скончались мгновенно от столкновения "ВАЗа" с жестким препятствием. Фото: rostov.ru
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Ночная романтическая поездка на авто с «ветерком» превратилась в кровавый кошмар для молодой пары из города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Фатальное дорожно-транспортное происшествие прервало жизни заигравшихся со скоростью жителей Дона.

Трагедия случилась на проспекте Карла Маркса в ночь на 31 мая, сообщает портал Rostov.ru. 29-летний водитель «ВАЗ-2112» решил покатать свою 24-летнюю спутницу по спящему городу и направил машину в сторону набережной реки Северский Донец.

Желая показать восхищенной девушке свою удаль, отчаянный парень что есть сил надавил на педаль газа, буквально вжав ее в пол. Мотор взревел и покорная воле шофера «двенашка» серебристого цвета стремительно понеслась вперед по ночной трассе.

От чудовищного удара «двенашка» превратилась в гору металлолома. Фото: rostov.ru

От чудовищного удара «двенашка» превратилась в гору металлолома. Фото: rostov.ru

На дороге парочке повстречалась другая машина. Решив воспользоваться моментом, водитель «ВАЗ-2112» захотел показать подруге навыки уличного гонщика и попытаться «уделать» подвернувшегося соперника, чтобы оставить его глотать пыль на глазах у дамы.

Лихач увлекся преследованием и не стал сбрасывать огромную скорость даже перед крутым поворотом, о котором знает каждый местный водитель. Автомобилист не справился с управлением и его «ВАЗ» на полном ходу впечатался в металлическую конструкцию.

От чудовищного удара «двенашка» превратилась в кучу дымящегося металлолома. Парень с девушкой скончались мгновенно. Водителя отбросило назад, его тело зажало в искореженном багажнике легковушки. Пассажирку безжалостно швырнуло прямо через лобовое стекло на дорожный асфальт. Никаких шансов спасти свою жизнь у нее не было.

Беспечная поездка оставила без мамы маленького сына погибшей в аварии дончанки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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