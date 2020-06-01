В Ростовской области кафе и рестораны из-за коронавируса будут работать по новым правилам Роспотребнадзора

Стало известно, как будут работать заведения общественного питания в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Роспотребнадзор смягчил требования к кафе и ресторанам.

В новых рекомендациях ведомства специалисты решили откататься от прежних ограничений. Так, например, помещения с посетителям не будут обрабатывать бактерицидными лампами. Это правило придется соблюдать только в местах с постоянным присутствием работников.

Из документов исчезло требование открываться сначала только кафе с площадью не больше 50 квадратных метров.

Руководству заверений общественного питания теперь придется расставить столы дальше, чем планировалось — «с соблюдением социального дистанцирования 1,5 метра». Отмечается, что между посетителями должна сохраняться дистанция.

Специалисты ведомства оставили без изменений требования к антисептикам, маскам, перчатка, а также необходимости ежедневного измерения температуры сотрудникам.

Стоит отметить, что пока в документах нет никаких дат и требований к эпидобстановке для открытия общепита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове, новости на 1 июня 2020 года: на Дону количество зараженных приближается к пяти тысячам

Только за последние сутки врачи выявили еще 184 случаев инфицирования (подробности).