2020-06-01T12:30:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области кафе и рестораны из-за коронавируса будут работать по новым правилам Роспотребнадзора

В последних рекомендациях исключили множество требований
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сотрудникам общепита придется соблюдать новые правилаСотрудникам общепита придется соблюдать новые правилаФото: Иван ВИСЛОВ
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Стало известно, как будут работать заведения общественного питания в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Роспотребнадзор смягчил требования к кафе и ресторанам.

В новых рекомендациях ведомства специалисты решили откататься от прежних ограничений. Так, например, помещения с посетителям не будут обрабатывать бактерицидными лампами. Это правило придется соблюдать только в местах с постоянным присутствием работников.

Из документов исчезло требование открываться сначала только кафе с площадью не больше 50 квадратных метров.

Руководству заверений общественного питания теперь придется расставить столы дальше, чем планировалось — «с соблюдением социального дистанцирования 1,5 метра». Отмечается, что между посетителями должна сохраняться дистанция.

Специалисты ведомства оставили без изменений требования к антисептикам, маскам, перчатка, а также необходимости ежедневного измерения температуры сотрудникам.

Стоит отметить, что пока в документах нет никаких дат и требований к эпидобстановке для открытия общепита.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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