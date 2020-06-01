В Ростове эксперты обсудили, куда выгодно вкладывать деньги

В рамках деловой пятницы в режиме онлайн эксперты дали свои компетентные комментарии о том, как жителям Ростовской области сохранить собственные накопления.

- В любой кризис граждане, в первую очередь, идут покупать доллары и недвижимость. Эта закономерность не меняется. Однако кризис - время не только опасностей, но и новых возможностей. Сейчас ставка Центрального банка снижается, а вместе с ней и ставка по ипотеке, - отметил финансовый эксперт Игорь Захидов.

Процентная ставка действительно снижается. Государство понимает необходимость уменьшать нагрузку на крупные банки, которые непосредственно работают с населением. Чем ниже ставка ЦБ, тем, соответственно, на более выгодных условиях людям выдают кредиты.

Однако это не отменяет того факта, что люди стали меньше работать и, соответственно, меньше зарабатывать. Многие на этом фоне стараются, как минимум, сохранить имеющиеся накопления.

Время инвестировать!

Как рассказал директор по продажам группы компаний «Интеко» Павел Лепиш, инструментов по увеличению или сохранению средств не так много, как хотелось бы.

- Мы находимся в самом начале кризиса. Позитивная новость: наша страна вошла в него с самой низкой инфляцией. Но что же делать простому человеку? Как приумножить или оставить деньги в их прежней стоимости? Вариантов немного: покупка валюты, недвижимости, драгоценностей типа золота или игра на бирже. С последним сложно, так как для среднестатистического жителя нашей страны это, скорее, шанс потерять. Нужно быть специалистом, чтобы на этом стабильно зарабатывать, - поделился экспертным мнением Павел Лепиш.

Директор по продажам группы компаний «Интеко» Павел Лепиш. Фото: Архив КП

Что же касается вкладов, то он добавил, что россияне напротив только за март и апрель «изъяли» из банков денег больше, чем за весь прошлый 2019 год.

В конечном итоге инвестировать нужно. И эксперты сошлись, что недвижимость - один из самых надежных инструментов вложений.

Новые запросы покупателей недвижимости

Кроме этого, был затронут вопрос о состоянии строек в Ростовской области, ведь многие уже вложились в новостройки. А застройщики тоже наверняка испытывают определенные трудности на фоне пандемии. Приходится приспосабливаться к новым условиям и искать эффективные способы оптимизации работы.

- На территории донского региона стройки идут в прежнем режиме, но теперь с соблюдением различных санитарных требований. Рабочим закупают перчатки, маски, меряют температуру и контролируют состояние здоровья. Если заболеет один рабочий на объекте, вслед за ним выпадет вся бригада. К счастью, пока такого не наблюдается, и стройки идут по графику. Вынужденные траты на соблюдение мер предосторожности не отразятся на стоимости конечного продукта, - успокоил Павел Лениш.

В то же время рынок недвижимости все-таки меняется, и появляются новые тренды. Пандемия коронавируса показала, что в экстренном случае человек может просидеть дома несколько недель, а то и месяцев. В соответствии с этим меняются и предпочтения людей. К примеру, по словам директора по продажам ГК «ИНТЕКО», появился запрос на отдельное рабочее место в квартире, люди прикидывают, куда могут поставить велотренажер или беговую дорожку. Для этого необходимо создать условия, чтобы даже в четырех стенах чувствовать себя комфортно.

- А вот что, действительно, может повлиять на удорожание квартир, так это меры по улучшению санитарных показателей. Об этом ведется много разговоров: как спроектировать более эффективную вентиляцию или поставить более мощные фильтры для воды. Например, обдумывается вариант создания в многоквартирных домах специальных боксов для курьерской доставки. Это позволит забирать продукты или другие посылки, избегая личных контактов. Одним словом, важно создать условия, чтобы человек мог два месяца вообще не выходить из квартиры и при этом чувствовать себя нормально, - добавил Павел Лепиш.

Посмотрим на вторичку

Инновации - это всегда хорошо. Но еще лучше, если человек может себе их позволить. Очень многие предпочитают покупать квартиры не в новостройках, а в спальных, хорошо знакомых районах. По многим показателям дома, построенные не так давно, не уступают новым ЖК, а в некоторых случаях кажутся более привлекательными. Но готов ли вторичный рынок к самому процессу купли-продажи в режиме самоизоляции населения? На эти вопросы дала ответы главный аналитик «ДОН-МТ - Недвижимость» Галина Пивоварова.

Главный аналитик «ДОН-МТ - Недвижимость» Галина Пивоварова. Фото: Архив КП

- Сегодня средний покупатель жилья значительно помолодел. Сейчас это люди, возраст которых около 25 лет. Как правило, они хотят купить новую недвижимость. Естественно, это не может не сказаться на ситуации вторичного рынка жилья. В сегодняшних реалиях застройщики готовы к этому больше, чем частные продавцы. В условиях коронавируса необходимо вести дела дистанционно: проводить презентации и показы в режиме онлайн, а также совершать сделки без личного контакта. Владелец вторичного жилья не имеет таких инструментов и не может их предоставить своим покупателям. Плюс ко всему многие из них не готовы продавать свои квартиры. Они боятся, ждут повышения цен или другой выгоды, - отметила Галина Пивоварова.

Интересно, что сегодня показы жилья проходят совершенно иным способом. Агенты недвижимости просят владельца квартиры организовать видеосъемку в режиме онлайн. Действительно, это очень сложно для восприятия, но делать нечего. Компании, как, например, «ДОН-МТ - Недвижимость», помогают владельцам в этом нелегком деле. Галина Пивоварова считает, что даже после пандемии онлайн-показы могут сохраниться.

Стоит отметить, что и на первичном, и на вторичном рынках ситуация разная. Одни квартиры можно купить по очень дешевой цене. Другой вопрос - кому они нужны будут потом? А есть и такие, цена на которые будет только расти. Как добавила эксперт, сейчас хорошее время, чтобы инвестировать в покупку жилья, но делать это нужно разумно.

Ипотека не кусается

Эксперты сходятся во мнении, что сейчас самое время взглянуть на привычные финансовые инструменты по-новому. Рекордный по объемам выдачи ипотечных кредитов март показал, что люди готовы инвестировать деньги в самый стабильный рынок – рынок недвижимости. К тому же сейчас стартовала программа льготной ипотеки «Госпрограмма 2020», которая позволяет купить новое жилье по ставке 6,5%. ПСБ с самого старта программы предоставил свой дисконт на ипотеку, и теперь ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6%. Программа действует до 1 ноября 2020 года.

Подробно о том, как стать владельцем заветных квадратных метров и получить при этом господдержку, рассказала Мария Цапко, руководитель Ипотечного центра Ростовского офиса ПСБ.

Руководитель Ипотечного центра Ростовского офиса ПСБ Мария Цапко. Фото: Архив КП

- Я приведу цифры, ведь это самый лучший способ показать выгоду. Сейчас ставка ЦБ снизилась до 5,5%. В среднем банки выдают ипотечные займы под 6,5%. Если возьмем стандартную однокомнатную квартиру стоимостью в 2,2 миллиона рублей, по сравнению со ставкой до пандемии, мы экономим до 804 тысяч рублей. Если речь идет о двухкомнатной, то экономия составит до миллиона рублей, а трехкомнатной - до 1,3 миллиона рублей. Плюс скидка от застройщика. Подчеркну, по программе можно получить кредит до 3 млн рублей. Размер первоначального взноса составляет от 20%, - объяснила Мария Цапко.

Мария отметила, что ПСБ сегодня входит в тройку лидеров по стране по количеству заявок на ипотечные кредиты.

Полезные советы

Несмотря на кризис, условия для приобретения жилья продолжают оставаться доступными. Руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая рассказала, на что следует обращать внимание перед покупкой недвижимости и в каких обстоятельствах ипотека - это выгодно и безопасно.

. Руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая. Фото: Архив КП

- Если у вас накоплен хотя бы минимальный первоначальный взнос 20%, то от планов по покупке квартиры в ипотеку отказываться не стоит. Хотя, безусловно, в свете последних событий следует тщательно взвесить финансовую нагрузку и собственные возможности – как можно более прагматично, без иллюзий, - отметила Елена Водяницкая.

Важно ответить себе на несколько важных вопросов: насколько устойчива ваша отрасль, и сложно ли в случае сокращения вам будет найти новую работу с прежней заработной платной? А как на счет подушки безопасности?

Водяницкая объяснила: чем меньше будет размер вашего ежемесячного ипотечного платежа, тем лучше в этих обстоятельствах. Оптимально, когда он не превышает 30-40% от дохода. Поэтому старайтесь брать ипотечный кредит на максимально длинный срок. В этом случае размер платежа будет значительно меньше.

Также вам поможет финансовая подушка безопасности в размере хотя бы 3-4 ипотечных платежей. Не торопитесь бросать ее на досрочное погашение. При наличии денежного запаса будет проще пережить форс-мажор.

На сегодняшний день в некоторых банках по новой госпрограмме дополнительно снижена ставка с 6,55 годовых. Например, в Абсолют Банке – до 6,25% годовых. Такая разница тоже поможет сэкономить. Максимальный срок ипотеки – 30 лет, максимальная сумма кредита в Ростовской области – 3 млн рублей, минимальный первоначальный взнос – от 20%.

Кроме того, многим будет интересна возможность закрыть половину минимального размера первоначального взноса средствами материнского капитала. Для Ростова-на-Дону это очень актуально, ведь донской регион входит в Топ-5 регионов с самым высоким процентом семей с детьми.

Кроме этого, перед покупкой жилья необходимо определиться с районом. Елена Водяницкая считает, что сейчас наиболее перспективный - это Западный.

- Он развивается комплексно и отличается транспортной доступностью, удобной инфраструктурой. Во-вторых, конечно, центр города. Это настоящая точка притяжения для ростовчан. Но жилье здесь стоит дороже, много элитных жилых комплексов. Большие перспективы у таких городов-спутников, как Батайск и Аксай. Они почти вошли в черту города, там все в порядке с инфраструктурой и транспортной доступностью, при этом цена квадратного метра существенно ниже.

Комфорт-класс под 0,5%

Но и этого может быть недостаточно, ведь сегодня люди находятся в крайне сложном положении. Даже столь выгодные, на первый взгляд, предложения могут оказаться непосильными для большинства граждан. Как переехать в новую квартиру при минимальных тратах, рассказал управляющий директор по ипотечному кредитованию ВТБ в Ростовской области Андрей Инвияев.

Управляющий директор по ипотечному кредитованию ВТБ в Ростовской области Андрей Инвияев. Фото: Архив КП

- Я тоже приведу несколько цифр: если брать в учет первый квартал 2020 года, то, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, наш объем выдач жилищных кредитов в регионе увеличился на 60%, до 3,7 млрд рублей. Однако в самом начале пандемии мы наблюдали снижение спроса. Далее ситуация выровнялась, в том числе за счет старта новой госпрограммы под 6,5%. И уже по итогам апреля мы фиксировали рост ипотечных продаж на 21% - до 1,2 млрд руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас она ограничена сроком действия до ноября, но есть предпосылки, что он будет расширен, - отметил Андрей Инвияев.

Стоит отметить, что всего по программе «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ в Ростовской области выдал кредитов на сумму свыше 440 миллионов. Уже сейчас на нее приходится каждая третья сделка. И с каждым днем количество желающих только растет. На данный момент зарегистрировано уже более 900 заявок.

Но, если говорить о трендах, банк пошел еще дальше. Были подготовлены исключительные условия для удобства покупателей. Как насчет ипотеки в полпроцента?

- Принимая во внимание, что клиенты сейчас находятся в очень сложной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, в мае мы совместно с партнерами-застройщиками разработали проект, позволяющий снизить ставку до 0,5% в первый год обслуживания, и далее она будет составлять не более 6,5%. Таким образом, ростовчане могут купить недвижимость комфорт-класса при минимальной финансовой нагрузке, - добавил эксперт ВТБ.

Также банк продолжает работу с семьями, которые могут воспользоваться субсидией государства по ставке 5%. Всего с начала действия программы оформлено 460 займов на сумму, превышающую 850 млн рублей.

По мнению Андрея Инвияева, меры поддержки, оказываемые государством и банком, должны положительно сказаться на развитии рынка ипотечного кредитования. При этом для строительной отрасли, как одной из ключевых в экономике страны, это поможет восстановить продажи и стать катализатором роста.

В завершение все участники мероприятия сошлись во мнении, что многие нововведения сохранятся и после пандемии коронавируса. Ни у кого не вызвало сомнений: те инновации, которые совершенствуют процесс покупки недвижимости и делают его более удобным, останутся на вооружении отрасли.