2020-06-08T10:53:39+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на рынке Темерник загорелись ларьки

Пожар быстро охватил помещения [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Причину пожара устанавливают специалисты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской областиПричину пожара устанавливают специалисты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
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В понедельник, 8 июня, на рынке Темерник произошел пожар. ЧП случилось около 7:15 часов утра по улице Лелюшенко,19.

- Огонь вспыхнул на площади 17 квадратных метров. В ликвидации возгорания привлекались семь единиц техники, в том числе два пожарных мотоцикла и 20 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По словам представителей ведомства, в результате пожара никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают истинную причину произошедшего.

Пожар на Темернике.Видео: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

ИСТОЧНИК KP.RU

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