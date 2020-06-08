В Ростове-на-Дону на рынке Темерник загорелись ларьки

В понедельник, 8 июня, на рынке Темерник произошел пожар. ЧП случилось около 7:15 часов утра по улице Лелюшенко,19.

- Огонь вспыхнул на площади 17 квадратных метров. В ликвидации возгорания привлекались семь единиц техники, в том числе два пожарных мотоцикла и 20 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По словам представителей ведомства, в результате пожара никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают истинную причину произошедшего.