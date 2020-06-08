2020-06-08T11:43:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове, новости на 8 апреля: почти 50 человек скончались от инфекции

За последние сутки в результате заражения умер еще один человек.
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 июня 2020 года.Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 июня 2020 года.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 апреля 2020 года: в результате заражения "ковидом" скончались уже 48 человек. Между тем, за минувшие 24 часа врачи выявили еще 189 случаев инфицирования. Всего на Дону уже 6355 человек болеют коронавирусом.

По данным регионального правительства, наблюдается и положительная динамика. Так в регионе выздоровели уже 2343 заболевших, а за последние сутки - 33.

Как обычно, большинство новых случаев выявлено в Ростове-на--Дону - 75. На втором месте Белокалитвинский район и Чертковский. В стационарах лечение проходят 732 пациента. У всех болезнь протекает по-разному. Важно сказать, что в тяжелом состоянии пребывают 34 пациента. Их подключили к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки стало известно, что от вируса скончался еще один человек - 89-летний мужчина. У него выявили хронические заболевания. Пенсионер страдал расстройствами сердечно-сосудистой системы.

Под медицинским наблюдением – 10703 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 10643. За весь период медицинским наблюдением было охвачено свыше 44 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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