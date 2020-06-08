В поисках острых ощущений: Девушка из Ростовской области протащила по дороге уцепившегося за дверь иномарки полицейского

Молодая девушка оказалась в центре скандальной истории. Дончанка устроила автомобильное алкопати с громкой музыкой прямо во дворе одного из жилых домов Каменска-Шахтинского. Праздничное настроение автоледи испортил сотрудник ДПС, который оказался неподалеку.

Сотрудник правоохранительных органов попросил с просьбой заглушить мотор, и выключить музыку. 28-летняя девушка решила не обращать внимания на полицейского и поехала. Инспектор успел зацепиться руками за дверь. Но через 15 метров полицейский упал, прокатился кубарем по дороге и получил травмы.

Пострадавшего инспектора с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга доставили в больницу. Сейчас он получает все необходимое лечение и соблюдает рекомендации врачей.

- Правонарушительница была задержана. В отношении нее составлен протокол по ст. 12.26. ч. 1 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», протокол по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП участником которого она являлась», протокол по ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Пьяная поездка с полицейским может дорого обойтись автомобилистке. Девушка будет лишена прав, ей грозит штраф, выплата материальной компенсации пострадавшему, а также лишение свободы на срок до 10 лет.