Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 июня 2020 года: на аппаратах ИВЛ находятся 27 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 июня 2020 года: выздороветь смогли уже 1 717 дончан.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 4 758 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 178 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 27 человек. Медики не смогли спасти жизни 38 человек. Излечиться от опасной удалось 1 717 дончанам. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 113,3. Коэффициент распространения инфекции – 0,9.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 31 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (64), Шахтах (30), Аксайском (17), Сальском (8) районах, Волгодонске (5), Новочеркасске (4), Таганроге (4), Мясниковском (4), Багаевском (3) районах, Батайске (3), Звереве (3), Новошахтинске (3), Каменском (3), Ремонтненском (3), Азовском (2), Белокалитвинском (2), Весёловском (2), Константиновском (2), Морозовском (2), Обливском (2), Октябрьском (2), Дубовском (1), Егорлыкском (1), Зерноградском (1), Красносулинском (1), Матвеево-Курганском (1), Пролетарском (1), Родионово-Несветайском (1), Тарасовском (1), Целинском (1) районах и Азове (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 35,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% - от 46 до 65 лет, 16,3% - от 66 до 79 лет, 6,2% - старше 80 лет, 9% - дети. В стационарах содержатся 510 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 19,1%.

Врачи внимательно следят за состоянием – 9 767 человек, из них на самоизоляции дома – 9 612. Сняты с медицинского учета 29,3 тысячи человек. За весь период за медицинской помощью обратились более 39 тысяч человек. Лаборатории за день провели 5 249 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 129,3 тысячи исследований.

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