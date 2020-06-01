Теплый ветерок с юга и вечерний дождь: какая погода ждет ростовчан в первый летний день

Первый летний день в Ростове не обойдется без дождей. Весь день будет стоять переменная облачность и будет относительно тепло. Теплый легкий ветерок будет только дополнять общую картину.

В утренние часы будет довольно тепло +12...+13, днем столбик термометра поднимется выше и достигнет отметки +20...+23. И немного похолодает к вечеру +16...+19. В первой половине дня, по прогнозам синоптиков, будет стоять солнечная погода, а после полудня небо затянется тучами, а поздним вечером стоит ожидать выпадения осадков.

Ветер сегодня сменит четыре направления: юго-западное, западное, южное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 4-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня ожидает влажность после дождя. Видимость в течение дня, к счастью, ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 750-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 40 до 93%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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