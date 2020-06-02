Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 июня 2020 года: количество заболевших приближается к пяти тысячам

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 июня 2020 года: излечиться от опасного заболевания смогли 184 человека.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 4 942 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 184 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 28 человек. Врачи не смогли спасти жизни 38 дончан. Выздороветь удалось 1 742 пациентам. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 117,6. Коэффициент распространения инфекции – 0,9.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 33 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (37), Белокалитвинском (19), Сальском (15) районах, Шахтах (13), Каменске-Шахтинском (10), Багаевском (9), Мясниковском (9), Чертковском (8), Целинском (7) районах, Донецке (7), Миллеровском (6) районе, Новочеркасске (5), Советском (5), Красносулинском (5), Тацинском (4), Весёловском (3) районах, Таганроге (2), Звереве (2), Волгодонском (2), Заветинском (2), Тарасовском (2) районах, Батайске (1), Волгодонске (1), Гуково (1), Азовском (1), Октябрьском (1), Матвеево-Курганском (1), Зерноградском (1), Аксайском (1), Шолоховском (1), Песчанокопском (1), Боковском (1), Верхнедонском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 42,9% - в возрасте от 18 до 45 лет; 37,5% - от 46 до 65 лет, 8,2% - от 66 до 79 лет, 2,2% - старше 80 лет, 9,2% - дети. В стационарах находятся 544 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 20,4%.

Под наблюдением медиков – 9 839 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 9 684. С медицинского учета уже сняли 29,4 тысячи человек. За весь период к врача обратились более 39,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 750 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 133 тысяч исследований.

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