Грозовой фронт накроет Ростов во второй половине дня

В Ростове снова ожидаются грозы. Уже после полудня небо затянется черными облаками и пойдет дождь. К ночи осадки станут объемнее. Сколько простоит такая погода неизвестно, но спасатели предупредили, что ухудшений стоит ждать с 1 по 3 июня.

В утренние часы будет довольно тепло +13...+15, днем столбик термометра достигнет отметки +20...+22. Но немного похолодает к вечеру +15...+17. По прогнозам синоптиков, проливной дождь в Ростове начнется после полудня. Осадки могут усилиться ближе к ночи.

Ветер сегодня сменит пять направлений: южное, юго-восточное, восточное, северо-западное и северное. Скорость его порывами будет достигать 3-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будут подстерегать вода и влажность, и видимость временами будет ограничена до 7-9 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 749-750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 51 до 94%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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В связи с этим резко похолодает.

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