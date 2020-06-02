«Пьяный вылетел на встречную»: Водителя-рецидивиста из Донецка в пятый раз могут оставить без прав

В понедельник, 1 июня, в городе Донецке Ростовской области произошла авария, в которой пострадали сразу несколько человек. Известно, что дорожное происшествие случилось около десяти часов утра в переулке 5-й Пятилетки.

По предварительным данным, автомобиль LADA Granta выехал на встречку, где столкнулся с «семеркой», которая ехала в тот момент там же. В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры, ехавшие в последнем автомобиле.

С травмами различной степени тяжести всех мужчин отвезли в больницу приехавшие на место пришествия медики скорой помощи.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, 56-летний водитель, который, предположительно, и был за рулем автомобиля-нарушителя, находился с признаками алкогольного опьянения.

Он, к слову, уже не первый раз попадается на карандаш правоохранителей. Так, дончанина уже четыре раза лишили водительских прав: дважды за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, а также за оставление места ДТП и за выезд на полосу встречного движения.

Не исключено, что теперь он останется без прав и в пятый раз. Кроме того, по закону ему еще грозит и уголовная ответственность.

В ведомстве добавили, что по факту дорожного происшествия проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

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За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. (подробности)