Парад Победы 24 июня 2020 в Ростове-на-Дону: где и когда перекроют движение. Об этом сообщили в городском Департаменте автомобильных дорог.

Известно, что в этом году из-за пандемии коронавируса, в том числе и в донской столице, 9 Мая парад был отменен, а по главной площади города - Театральной, не смогли пройти все желающие с фото своих предков в строю "Бессмертного полка". Однако такая возможность еще может появиться буквально через несколько недель. Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесен на 24 июня.

Парад в этом году будет 24 июня.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В частности, из-за подготовки к празднику будет ограничено движение транспорта на площади Театральной, улице Большой Садовой - от площади Театральной до проспекта Ворошиловского, по улице Советской - от площади Карла Маркса до Театральной, и по улице 20-я Линия - на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса.

Кроме того, частично - на время прохождения колонны военной техники - ограничат движение авто по маршруту ее следования: пр. Шолохова, пл. Карла Маркса, ул. Большая Садовая, пр. Ворошиловский, ул. Красноармейская, пр. Шолохова, ул. Ченцова, пр. Кировский, пр. Театральный.

Уже известны и дни, когда это произойдет. Речь идет о 16 и 18 июня, не проехать будет с 21:00 до полуночи, а также будет висеть кирпич для автомобилистов 20 июня - с 10:00 до 13:00. Известно, что резервный день - 22 июня, когда с 21:00 до полуночи, также загорится «красный» для желающих проехать по тому же маршруту.

К празднику уже готовятся.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну, и наконец, 24 июня с 06:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта по площади Театральной, проспекту Театральному - от улицы Максима Горького до Социалистической, по улице Максима Горького и улице Ченцова - на участке от переулка Крепостного до улицы Каяни, а также по улице Большой Садовой - от площади Театральной до проспекта Ворошиловского.

Кроме того, нельзя будет проехать и по улице Советской - от площади Карла Маркса до площади Театральной, по улице 20-я Линия - от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса, по проспекту Шолохова, улицам 20-я Линия – 19-я Линия до улицы Закруткина;

А еще частично - на время прохождения колонны военной техники - будет ограничено движение транспортных средств по уже известному маршруту (см. выше).

В Департаменте просят взять эту информацию на вооружение, чтобы выбирать альтернативные пути проезда по городу в эти дни и не создавать пробки.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при построении маршрутов движения по городу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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