Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону июнь 2020: Западный и центр города. Плановые отключения коснутся в первый месяц лета многих ростовчан. Как рассказали "Комсомольской правде" в Ростовских теплосетях, воды не будет больше недели - с 15 по 24 июня.

Известно, что речь идет о домах, которые расположены в центре донской столицы.

Речь идет об участке в пределах улиц : ул. Пушкинская – пр. Буденновский –ул. Серафимовича – ул. Сиверса – ул. Маркова – ул. Локомотивная – ул. Мечникова – ул. Текучева – пер. Журавлева, а также по улицам: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко.

Помимо этого не повезет жителям Западного жилого массива. Греть воду в кастрюльках и купаться в тазиках все это время будут ростовчане, дома которых расположены в следующих пределах - пр. Малиновского – ул. Доватора – ул. Мадояна – пр. Стачки – ул. Литвинова – ул. 2я Володарского – ул. Заво-дская – ул. Каширская, а также в жилом массиве «Ливенцовка» и по улицам: Пескова, пер. Машиностроительный и С. Разина, 3я Кольцевая и Профсоюзная.

В компании добавили, что по завершении работ горячую воду дадут без дополнительного оповещения. Поэтому в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не нужно приближаться к месту дефекта, но стоит быть осторожными и внимательными.

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