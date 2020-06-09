2020-06-09T11:17:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове, новости на 9 июня: за последние сутки скончались еще три человека с инфекцией

Коронавирус в Ростове, новости на 9 июня: новых зараженных - 187, выздоровели - 126, а всего умер 51 пациент
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 июня 2020 года. Фото: архив "КП"Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 июня 2020 года. Фото: архив "КП"
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 июня 2020 года: за минувшие сутки в результате заражения скончались еще три человека. Всего болеют 6542 жителя. Отмечается и положительная динамика: за последние 24 часа выздоровели 126 человек, а всего 2469.

По данным донского правительства, все умершие - пенсионного возраста. Одна - 80-летняя женщина с онкологией и хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы. Другой - 73-летний мужчина также с хроническими недугами и нарушениями в работе эндокринной системы. И последняя - 68-летняя женщина, которая страдала раком. Таким образом, за весь период жертвами "ковида" на Дону стал 51 человек.

Большинство заболевших - молодые люди. На втором месте идут жители, чей возраст варьируется от 46 до 65 лет. Самое большое число заражений случилось на территории Ростова - 64. Следом идет Донецк, а затем Новошахтинск.

Кроме этого, в стационарах лечатся 663 пациента. Среди них в тяжелом состоянии - 32 человека. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под медицинским наблюдением – 10 тысяч человек. За весь период пандемии врачи обследовали почти 44,4 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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