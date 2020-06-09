Советы специалистов: как правильно питаться и охлаждаться в жару?

По мнению врачей и диетологов, правильное питание позволит чувствовать себя превосходно даже в самый знойный день. Для этого лишь нужно соблюсти несколько важных правил.

Правильное меню

Специалисты предлагают уменьшить количество мясных продуктов в меню. Это связано с тем, что мясо переваривается достаточно долго. А вот овощей нужно есть как можно больше. Вместо наваристых борщей лучше готовить овощные холодные супы. Также стоит отказаться от сосисок и полуфабрикотов. Колбасу в окрошке, например, можно заменить на мясо птицы. А вместо пирожных и выпечки лучше кушать фруктово-ягодные десерты, вместо макарон - полезные каши.

Также можно включить в рацион больше «увлажняющих» продуктов. К ним относятся не только арбузы, но и дыня, клубника, апельсины, абрикосы, кабачки и сельдерей.

Свежие фрукты и овощи могут помочь и в целях защиты организма от вредного УФ-излучения. Для этого нужно больше есть цитрусовых, винограда, моркови, сладкого перца, граната, пить больше зеленого чая и какао.

Правильные напитки

Чтобы не допустить обезвоживания организма, нужно пить много чистой воды. Ее нужно 1,5-2 литра в день. Если вы едите много зеленых овощей и сочных фруктов, количество жидкости можно немного сократить. Но лучше ориентироваться на чувство жажды. Аккуратно нужно быть с потреблением минеральной воды. В больших количествах она может быть вредна, поэтому стоит проконсультироваться с врачом. Покупной же лимонад содержит много сахара. Именно поэтому потребление сладкой газировки стоит ограничить.

Что и как питьФото: Олег РУКАВИЦЫН

Черный чай в жару лучше заменить зеленым, травяным или фруктовым чаем. А кофе специалисты рекомендуют сильно ограничить. Его можно пить максимум 1-2 чашки в день.

Также для утоления жажды можно готовить специальные бодрящие коктейли. Один из лучших рецептов – кусочки огурца и лимона настоять в течение ночи на воде с листиками мяты и измельченным имбирем. Также этот напиток поможет бороться с лишним весом. Еще можно приготовить вкусный и полезный морс из разных ягод.

А вот алкоголь нужно очень сильно сократить. Такие напитки, наоборот, вызывают обезвоживание.

Холодные продукты не помогут

Мороженое, бутылка воды из морозилки, холодный квас – кажется, что только такие варианты помогут быстро охладиться. На самом деле, они дают только первоначальный эффект охлаждения. Но для переваривания холодной еды организм, наоборот, выделяет больше тепла. Поэтому специалисты рекомендуют пить горячие напитки, которые стимулируют потоотделение, что и дает стойкий охлаждающий эффект.

Если вы практикуете регулярные физические упражнения на улице, это тоже нужно делать правильно. Для занятий стоит выбирать ранние утренние часы, пить больше воды и не заниматься интенсивным бегом.

Выбирайте правильные продукты и будьте здоровы!