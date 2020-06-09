Все в онлайн: как интересно провести День России, не выходя из дома

Приближается большой праздник, который объединяет всех граждан нашей необъятной страны. 12 июня - День России. Он выпадает на пятницу, поэтому последний день рабочей недели будет выходным. Важно, что режим самоизоляции все еще сохраняется в донском регионе, из-за чего все праздничные мероприятия пройдут в режиме онлайн. Обычно народные гуляния в такой день организовывают в разных частях города или на природе, но в этот раз все будет по - другому. Многочисленные развлекательные и познавательные акции пройдут в Интернете - в социальных сетях и на сайтах самых крупных ростовских парков.

Так, в Инстаграмме, Вконтакте и Фейсбуке центрального городского парка Горького всех зрителей ожидает насыщенная программа. Сначала, в 10:00 пройдет мастер класс по рисованию «Березовая роща». В 13:00 - флешмоб с хештегом "#ОКНАРОССИИ", который подразумевает украшение своих окон тематическими рисунками и публикации этих фотографий в социальных сетях. В 16:00 - пройдет викторина "Моя Россия", где нужно будет отвечать на различные вопросы. В 18:00 - завершит программу праздничным онлайн-концерт «Тебе, Россия, посвящаем!».

В социальных сетях, а именно в Инстаграмме, Вконтакте и Фейсбуке, парка культуры и отдыха 1 Мая также можно будет принять участие в интерактивной программе. С помощью электронных устройств с 11:00 можно будет посмотреть флешмоб "Флаги России. 12 июня". После начнется мастер класс по изобразительному искусству “Волшебство кистью”, а затем в интернете сотрудники парка опубликуют познавательный текст на тему истории праздника “Дня России”. В это же время прозвучит гимн Российской Федерации. А в 13:00 - флешмоб с хештегом "#ОКНАРОССИИ".

В Инстаграмме детского парка имена В. Черевичкина с 12:00 начнется акция «Гимн России». Жителей города приглашают присоединиться к общегородскому исполнению главной песни нашей страны. Кроме этого, если вы хотите, чтобы ваша фотография попала в ленту Инстаграмма парка, вам необходимо прислать снимки на почту.

На сайте парка имени Октября тоже пройдет ряд онлайн мероприятий. С 5 июня каждый день будут публиковать коллажи из стихов о России, Родине, а также слова Гимна России. Помимо этого, будут публиковаться различные музыкальные композиции "Песни России" и «Дети поют о России».

В социальных сетях, а именно в Инстаграмме и Вконтакте, парка имена Н. Островского ростовчан также ждет насыщенная программа. Все желающие при помощи смартфонов или других устройств с 11:00 смогут услышать рассказал "Славлю символы России!", где поведают интересные факты и праздниках и символах страны. С 11:30 - флешмбом с хештегом "#ОКНАРОССИИ", а в 12:00 - с балконов или у окон своих домов жители исполнят Гимн России. С 12:30 - творческий мастер-класс «Мой дом – Россия!», затем час интересной информации «Широка страна моя родная!», а после праздничный концерт «Россия – моя страна!».

В парке "Дружба" также запланировала насыщенная программа. В социальных сетях, в Одноклассниках, Вконтакте и Фейсбуке все начнется с раннего утра. С 10:00 - международная акция #Russia1Love, где все услышат поздравления из других стран. В 12:00 стартует праздничный видеопроект под хештегами "#ВЕЛИКИЕ ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ РОССИИ". С 14:00 - флешмоб "#ОКНА РОССИИ". С 16:00 - исполнение гимна России и литературно-музыкальная видео композиции "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!".

На тему предстоящего праздника высказался и глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он призвал всех ростовчан принимать активное участие в запланированных мероприятиях.

- Парки донской столицы ежегодно в День России организуют ряд ярких масштабных мероприятий. В этом году в связи с пандемией они перенесли празднование на свои онлайн-площадки. Призываю ростовчан принять активное участие в акциях, приуроченных к 12 июня. Нам важно в такое непростое для всех время объединиться в этот праздничный день, символизирующий любовь и уважение к Родине! - отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко.

Парад – не за горами

Отметим , что 24 июня пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. В нем примут участие 3,4 тысячи военнослужащих и представителей других силовых структур. Они пройдут маршем по Театральной площади донской столицы.

Помимо этого, зрители парада смогут увидеть 100 единиц различного вооружения и военной техники. Это и знаменитые танки Т-34, и Т-85, реактивные системы залпового огня БМ-13 "Катюша", с помощью огневой мощи которых ковалась победа Красной армии над немецко-фашистскими захватчиками.

Также в небе над Ростовом пролетят 45 вертолетов и самолетов, стоящих на вооружении ЮФО. Ровным строем они "проскользят" на различных высотах, варьируемых от 200 до 600 метров. В составе группы будет около 30 самолетов-штурмовиков Су-25. Среди участников также заявлены новейшие истребители Су-25 СМ3.

Несомненно, они вызовут особенный интерес у зрителей. Этот самолет, прежде всего, интересен своей уверенной дальнобойностью — используя модернизированную систему наведения, усовершенствованный штурмовик может без особых проблем выполнять из-за облаков точный запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь при этом на значительном удалении от заданной цели.

Отметим, что всего на территории округа 24 июня пройдут десять военных парадов. Четыре из них состоятся в городах-героях Волгограде (Сталинграде), Керчи, Новороссийске и Севастополе. Еще шесть мероприятий будут в местах расположения штабов объединений военного округа - Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

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