2020-06-10T11:12:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове, новости на 10 июня: скончались еще три женщины с ожирением из-за инфекции

За последние сутки выявлено 192 случая заражения, вылечились - 81, в тяжелом состоянии - 30 пациентов
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 июня 2020 года. Фото: архив "КП"Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 июня 2020 года. Фото: архив "КП"
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 июня 2020 года: за последние сутки стало известно, что еще три женщины скончались в результате заражения "ковидом". Врачи выявили еще 192 случае инфицирования, но есть и положительная динамика: за минувшие 24 часа вылечился 81 человека, а всего - 2550.

По данным регионального правительства, от вируса умерли три женщины пенсионного возраста. Одной 80 лет, другой 82 и третей 83 года. Все они страдали ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 54 человека.

Под медицинским наблюдением – 10922 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 10863. Сняты с медицинского наблюдения 34,7 тысячи человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено почти 45,6 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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