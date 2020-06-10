Коронавирус в Ростове, новости на 10 июня: скончались еще три женщины с ожирением из-за инфекции

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 июня 2020 года: за последние сутки стало известно, что еще три женщины скончались в результате заражения "ковидом". Врачи выявили еще 192 случае инфицирования, но есть и положительная динамика: за минувшие 24 часа вылечился 81 человека, а всего - 2550.

По данным регионального правительства, от вируса умерли три женщины пенсионного возраста. Одной 80 лет, другой 82 и третей 83 года. Все они страдали ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 54 человека.

Под медицинским наблюдением – 10922 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 10863. Сняты с медицинского наблюдения 34,7 тысячи человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено почти 45,6 тысячи человек.