Ростовчанин Василий Обломов поддержал актера Ефремова, устроившего смертельное ДТП

Знаменитый музыкант, певец из Ростова-на-Дону Василий Обломов высказался в поддержку актера Михаила Ефремова, который в пьяном состоянии устроил ДТП в центре Москвы с погибшем. Обломов подчеркнул, что знает артиста почти 10 лет. По его мнению, он порядочный, умный и добрый человек. Свое признание ростовчанин опубликовал накануне в инстаграмме.

В первую очередь музыкант выразил соболезнования семье погибшего мужчины. Он сожалеет о трагедии, которая произошла из-за Ефремова, и не отрицает его вину. Обломов обратил внимания на ужасающую статистику пьяных ДТП в России. По его мнению, это глобальная проблема "наших" людей.

- По данным полиции каждая 10 авария в нашей стране происходит с участием пьяного водителя. У каждого из нас есть знакомый, друг или родственник, который садился в таком состоянии за руль, считая, что он "все контролирует". Эта ситуация еще раз доказала, как ошибочны и наивны подобные суждения, - написал Василий Обломов.

Он добавил, что актер остался жив только благодаря крепкой машине. Погибшему Сергею Захарову повезло меньше - он ехал за рулем обыкновенной "Лады", которую от удара буквально разворотило.

- Я знаю Мишу почти 10 лет исключительно как порядочного, умного и доброго человека. Я это пишу не ради оправдания, а потому что уверен: он все прекрасно понимает и чувствует. Это ужасное горе в обоих семьях. Одна жизнь исчезла, а другая вот-вот будет разрушена, - признался Обломов.

Последствия ДТП. Фото: архив "КП"

Напомним, вечером 8 июня в самом центре Москвы Михаил Ефремов на своем джипе вылетел на встречную полосу и врезался в "Ладу", за рулем которой находился 57-летний Сергей Захаров из Рязани. В столице он работал курьером по методу вахты. Врачи всю ночь боролись за его жизнь. Мужчина получил тяжелейшие травмы и утром его сердце остановилось.

Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер был сильно пьян. В туже ночь Ефремова задержали и возбудили уголовное дело. На следующий день его доставили в суд, где актера на две месяца отправили под домашний арест. Сейчас идет расследование. Актеру грозит 12 лет тюрьмы.

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