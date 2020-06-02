Донская семья, воспитывающая 16 детей, получила бесплатный микроавтобус в подарок

Счастливая история произошла в городе Шахты, где большая и дружная семья стала владельцами новенького просторного микроавтобуса. Автомобиль ГАЗель NEXT достался им совершенно бесплатно, но, разумеется, не случайно. Теперь вместительную машину ждут веселые и шумные поездки на природу, в кино, зоопарк, школу, детские сады и еще много различных мест, куда нужно ехать всем и сразу, не размыкая семейный круга.

Торжественная передача микроавтобуса, подогнанного прямо к дому новых хозяев транспортного средства, состоялась 1 июня, в Международный день защиты детей. Этому радостному моменту предшествовала целая цепь событий, которые и привели к такому знаменательному результату, касающегося не только одной отдельно взятой семьи, воспитывающей много детей.

Началось все с того, что многодетная мама Татьяна Ломакина пришла на депутатский прием к Екатерине Стенякиной. Фото: zsro.ru

Началось все с того, что многодетная мама Татьяна Ломакина пришла на депутатский прием к председателю комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерине Стенякиной. На встрече женщина рассказала о своей семье и задала вопрос – имеют ли они право на получение микроавтобуса по губернаторской программе, действовавшей в регионе ранее, или такой меры больше нет?

- Действительно несколько лет назад было постановление донского главы, согласно которому всем многодетным семьям выдали такие автобусы, после чего реализация постановления была прекращена, - рассказала Екатерина Стенякина. - Но оказалось, что на конец прошлого года в Ростовской области было, как минимум, 30 семей с восемью и более несовершеннолетними детьми, которые этих микроавтобусов не получили. Я и мои коллеги-депутаты озвучили этот вопрос губернатору Василию Голубеву. И глава региона принял мудрое решение о возобновлении этой востребованной социальной программы.

Новенький микроавтобус подогнали прямо к дому, где живут Ломакины. Фото: zsro.ru

Депутат отметила, что многодетные семьи – это богатство Донского края, поэтому важно уделять внимание волнующим их вопросам и оказывать всестороннюю поддержку.

- Вместительное транспортное средство таким семьям жизненно необходимо, а совместные выезды – это важный элемент воспитательного процесса, - уверена она.

Как признался многодетный папа Александр Ломакин, семья шахтинцев уже давно мечтала о таком подарке. По его словам, машина у них была, но лишь легковая. Выезжать на ней куда-либо получалось только по очереди, что вызывало огромные сложности.

Екатерина Стенякина уверена, что совместные выезды – это важный элемент воспитательного процесса. Фото: zsro.ru

- Теперь такой проблемы не существует. Думаю, что, как только снимут ограничения, первый наш семейный рейд будет на Дон. У нас 16 деток. Двое уже взрослые, обзавелись своими семьями, живут отдельно. Кроме отдыха, будем возить детей в детский сад, в школу. Очень памятное и яркое для нас событие, - поделился своими эмоциями мужчина.

Все дети в семье Ломакиных, двое из которых дети-инвалиды, окружены вниманием, заботой и любовью. Ребята успешно занимаются в музыкальной, художественной, спортивной школах, участвуют в творческих конкурсах и спортивных состязаниях.

Отец многодетного семейства подчеркнул, что поддержку государства он, его супруга и все домочадцы ощущают повсеместно и выделил особое значение президентских льгот.

Семья в сборе - можно трогаться в путь! Фото: zsro.ru

- Совсем недавно, находясь на самоизоляции, мы получили денежные выплаты - по 5 тысяч рублей на наших маленьких деток до трех лет. Это стало хорошей поддержкой. Отдельная благодарность депутату донского Заксобрания Екатерине Стенякиной. Она поддержала нас в стремлении получить этот микроавтобус и много сделала для того, чтобы это желание стало реальностью, - сказал растроганный Александр Ломакин.

Такие же бесплатные микроавтобусы 1 июня в Шахтах получили еще три многодетные семьи. Глава администрации города Андрей Ковалев, вручавший ключи от автомобилей, пояснил, что эта программа соцподдержки возрождается в очень нужное для этого время.

- Для нас важно, что даже в период пандемии, когда секвестированы некоторые расходы, социально значимые обязательства в нашем регионе исполняются в полном объеме, - заявил глава шахтинской горадминистрации.

Все дети в семье Ломакиных окружены вниманием, заботой и любовью. Фото: zsro.ru

Отметим, что такая мера социальной поддержки - право на бесплатный автомобиль многодетным семьям – была возобновлена в 2020 году по решению губернатора Дона. Льгота расширила действующий региональный соцпакет. Согласно областному закону, право на получение микроавтобуса имеют малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума, проживающие в Ростовской области не менее пяти лет и достойно воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей.