2020-06-03T17:44:21+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону жильцы дома на улице Горького остались без горячей воды из-за соседей

Вот уже неделю ростовчане вынуждены терпеть неудобства по причине того, что коммунальщиков не пускают к месту поломки
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жители этого дома терпят большие неудобства из-за соседей. Фото: Татьяна ИвановаЖители этого дома терпят большие неудобства из-за соседей. Фото: Татьяна Иванова
Изменить размер текста:

В центре донской столицы «обезвоженным» оказался многоквартирный дом, расположенный по адресу Горького, 134. Вот уже неделю жители квартир греют воду в тазиках и радуются, что ЧП случилось хотя бы ни зимой.

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» Татьяна Иванова, владелица одной из квартир в злополучном доме, горячая вода перестал течь из кранов неделю назад. При этом в ростовских теплосетях сообщили, что плановых мероприятий, которые привели бы к такой проблеме, не проводилось.

Татьяна объяснила, почему, несмотря на то, что в официальном графике отключений их дома нет, несколько десятков семей все же остаются без горячей воды.

- Наша труба отопления и горячей воды идет транзитом через закрытый двор соседнего дома №136. А отношения между нашими дворами, мягко говоря, складываются недружелюбные. Прошлой зимой ситуация накалилась до предела, и они перестали пускать во двор аварийные службы, - рассказала Татьяна.- Сейчас на том участке трубы, которая пролегает через закрытый двор, произошла поломка, поэтому мы остались без воды.

Устранить неисправность – дело недолгое, вот только жильца 136-ого дома запрели свой двор на все замки и не пускают представителей коммунальной службы.

Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» подтвердили и в управляющей компании «Теплый дом».

- 134-ый дом считает, что 136-ой должен им деньги за какой-то ремонт. Так что специалистов просто не пустили на территорию, чтобы мы могли устранить неисправность. Будем решать этот вопрос через администрацию района и, если понадобится, через другие ведомства, - подытожили в управляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пособия военнослужащим в 2020 году
Российская Федерация уделяет пристальное внимание обороноспособности страны, ее вооруженным силам и, конечно, военнослужащим. «Комсомолка» вместе с юристом решила разобраться, какие выплачиваются пособия военнослужащим в 2020 году
«Мы выиграли суд, но опять всем должны»: семья, забравшая сирот из детдома, никак не разберется с их «горе-наследством»
Скоро исполнится год с момента удочерения, а проблемам конца и края не видно: на родителях висят чужие долги за капремонт, да еще и судебные приставы хотят с ними судиться
Новости 24
В Ростове-на-Дону перенесли старт купального сезона из-за коронавируса
Защитник Константин Ковалев может стать игроком «Ростова»
Психопат с топором в погоне за «демонами»: свирепый житель донского хутора зарубил мать и покалечил сестру
Патологоанатом из Ростовской области считает, что ограничения из-за коронавируса нужно продлить еще на месяц
Видеосервис Wink представляет рейтинги просмотров за апрель и май
"Что такое пандемия и почему все в масках?!": мужчина впал в кому на два месяца и очнулся в другом мире
Ростовские ученые открыли возможность управления киральностью
85 миллионов рублей потратят на восстановление дома в Азове, где произошел взрыв бытового газа
Житель Ростовской области на дворовой плантации выращивал 1300 кустов наркотиков
В Ростовской области начальника уголовного розыска подозревают в мошенничестве и взяточничестве
В Ростовской области людей попросили сообщать об опасных переходах на дорогах
Стройплощадку будущего МЭОКа под Ростовом посетили экологи
Батайчанку обманул мастер, делающий вольеры для белок
Почти у 70 больных коронавирусом в Ростове-на-Дону болезнь проходит бессимптомно
Ростовский патологоанатом рассказал об обработке людей, погибших от коронавируса
Штормовое предупреждение МЧС: На Ростовскую область идут ливень, град и ураган
В Ростовской области сотрудник автосервиса продал двигатель от иномарки клиента
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ)
В Ростовской области при подготовке к госпитализации пациенты могут бесплатно сдать тест на коронавирус
Выдачу ипотеки на треть увеличил ВТБ
Лена Миро предсказала скорый развод Дмитрия Тарасова с третьей женой
Уважаемые выпускники, дорогие друзья!
В Ростовской области почти 1,5 тысячи человек стали жертвами клещей
Полмиллиона рублей перевела ростовчанка кибермошенникам
Донским медикам выплатили президентские надбавки за май
«Ростов» возобновит сезон матчем против «Сочи»
В администрации Новочеркасска произвели новое назначение
В Ростове начинающий полицейский выстрелил в грабителей
Гонявших диких свиней ростовчан раскритиковали пользователи соцсети