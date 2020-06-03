Гламурная экс-полицейская из Ростова, обвиняемая в служебных преступлениях, предстанет перед судом

Донские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела дознания отдела полиции №7 УМВД России по Ростову-на-Дону подполковника полиции Натальи Разумной. Теперь гламурная «блондинка вне закона» предстанет перед судом, где ей и ее защите придется довольно непросто.

Эпатажная экс-полицейская прославилась на всю страну в прошлом году, когда ударилась в бега, пытаясь скрыться от уголовного преследования. Три месяца она была в федеральном розыске, прежде чем ее сумели арестовать. Говорят, что Разумная укрывалась в Грузии, но потом не выдержала и вернулась в Ростов. Тут ее и взяли.

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Как сообщили в СУ СК России по Ростовской области, стильного подполковника подозревают в целом букете должностных преступлений, из-за которых пострадало несколько людей, несправедливо обвиненных в совершении противоправных деяний.

По версии следствия, в период с декабря 2015 года по март 2016 года Наталья Разумная, расследуя уголовное дело по факту незаконного хранения одним из жителей донской столицы 15 единиц оружия и более 2 тысяч боеприпасов, освободила его от уголовной ответственности и привлекла вместо него непричастное к преступлению «подставное» лицо, сфальсифицировав для этого протоколы следственных действий.

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- В результате неправомерных действий уголовному наказанию было подвергнуто лицо, непричастное к преступлению, - рассказали в донском Следкоме.

Кроме того, нечистая на руку полицейская в период с марта по апрель 2017 года мошенническим путем получила от ростовчанки 500 тысяч рублей, пообещал ей, что может повлиять на решение суда и помочь в снятии уже полученной судимости.

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- Наталья Разумная обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу), ст. 300 УК РФ (незаконное освобождение от уголовной ответственности), ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - отметили в Следственном комитете.

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