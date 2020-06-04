Переменная облачность и кратковременные дожди ожидают ростовчан 4 июня

Непогода не спешит покидать истосковавшихся по знойным денькам ростовчан. Горожане теперь с нетерпением ждут двух вещей - конца проливным дождям и полного выхода из режима самоизоляции. Стоит отметить, что обычно в первых числах июня в донской столице уже стояла невыносимая жара, а в этом году братец Май не спешит передавать бразды правления братцу Июню.

В утренние часы будет довольно прохладно +13...+14, днем столбик термометра достигнет отметки +18...+20. Но немного похолодает к вечеру +16...+19. По прогнозам синоптиков, дождь намечается утром и поздним вечером. А днем будет стоять переменная облачность и даже иногда будет проглядывать солнце.

Ветер сегодня сменит всего два направления: западное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 6-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать только влажность и то поздним вечером, к счастью, видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет стремительно расти и составит 750-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 57 до 93%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Видимость снизится до 700 метров.

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