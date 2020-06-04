Грезившая карьерой в ростовской мэрии звезда Playboy Мария Лиман возглавила сотню самых красивых девушек страны

Жгучая брюнетка из Ростова Мария Лиман продолжает удивлять всех подряд своей эффектной внешностью и нестандартными взглядами. Совсем недавно роковая красотка задумывалась о работе в администрации донской столицы, но этим планам не суждено было сбыться, а теперь она возглавила сотню самых привлекательных девушек России.

liman_maria Образы ростовской модели привлекают мужчин

26-летняя ростовская модель набрала 75% положительных откликов от участников пользовательского голосования на сайте популярного мужского журнала Maxim. Свои снимки присылали девушки из разных уголков России. Мария Лиман смогла обойти всех конкуренток. Обладая эффектными данными и большим количеством подписчиков в Instaram, ростовчанка не призывала людей голосовать за нее в конкурсе. На втором месте рейтинга оказалась 21-летняя Анастасия Соболевская из Кургана. Она уступила Марии всего 5% откликов.

Главная соперница ростовчанки- Анастасия Соболевская. Фото: miss.maximonline.ru

Сейчас голосование за главный приз продолжается. Участницы борются за победу, звание самой привлекательной девушки страны, по версии журнала, а также обложу сентябрьского выпуска. Окончательное имя победительницы станет известно в середине лета на специальном мероприятии-награждении, где окажутся лидеры рейтинга.

liman_maria Мария Часто публикует откровенные снимки

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", шесть сексуальных красоток из Ростова стали участницами конкурса красоты Miss MAXIM 2020. Читатели должны были выбрать только одну из них, ответив на вопрос «Hot or Not?». По итогам 100 участниц попадут в финал.

liman_maria Мария часто радует подписчиков новыми снимками

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