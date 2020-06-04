Разбойником в медицинской маске оказался отчаявшийся таксист из Ростовской области

В Ростове в суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя поселка Самбек Неклиновского района, обвиняющегося в серии разбойных нападений на офисы микрозаймов и автозаправку.

22 декабря прошлого года в Ростове были один за другим совершены сразу три разбойничьих налета. Вооруженный пистолетом мужчина в камуфляжной куртке, медицинской маске и перчатках ворвался сначала на АЗС на улице Лесопарковой. А потом в офисы микрофинансовых организаций на проспекте Стачки и на улице Немировича-Данченко. Тогда еще речи не было о самоизоляции и обязательном ношении медицинских масок и перчаток. И такой «наряд» воспринимался не как защита от каронавируса, а как стабильный атрибут неминуемого нападения.

Налетчик действовал хладнокровно и дерзко. Наставив пистолет на перепуганных сотрудниц , требовал немедленно отдать ему деньги. На АЗС его добычей стали пять с половиной тысяч рублей. Примерно такая же сумма досталась и в микрозаймах на проспекте Стачки. А вот на Немировича-Данченко ему повезло. Когда перепуганная девушка протянула разбойнику несколько мелких купюр, он покачал головой и указал пистолетом на сейф, заявив, чтобы она не мелочь ему отдала, а то, что находится в этом металлическом ящике.

- Не причиняйте мне зло. У меня маленький ребенок!, - взмолилась сотрудница.

- Делай, как я сказал. И будет все нормально и у тебя, и у твоего ребенка», - огрызнулся налетчик.

На этот раз ему достались 90 тысяч рублей .

Четкая засада

А пару дней спустя, в офис микрофинансовой организации на улице Еременко вошли два оперативника отдела полиции № 8 (Советский район). Они предупредили сотрудницу, что по Ростову прокатилась серия нападений на такие организации. Чтобы она заперлась изнутри, а на входную дверь повесила табличку «Открыто. Стучите!» . А они будут находиться поблизости и наблюдать.

Девушка так и сделала. И вскоре раздался стук. Не успела она открыть, как в помещение ворвался крепкий мужчина в камуфляжной куртке. И медицинской маске на лице . Наставил на нее пистолет. И потребовал отдать ему деньги из кассы. В этот момент и вошли оперативники. Налетчик оказал активное сопротивление, попытался убежать. Но они скрутили его.

Тяжкие долги

Налетчиком оказался прежде законопослушный 33-летний житель поселка Самбек по имени Сергей. Таксовавший на своем автомобиле.

Он рассказал следователям, что на преступления его заставили пойти долги и отчаяние. Якобы еще летом он врезался на своем «ниссане» в дорогущий «мерседес». И как в «лихих 90-х» из него вышли серьезные мужчины, наставили на него пистолет и заявили, что он им должен за ремонт более полутора миллиона рублей! Если в ближайшее время деньги не отдаст, то расправятся с ним и его родными. По словам Сергея, ДТП официально оформлять якобы не стали…

Он позанимал деньги у знакомых, набрал кредитов в банках, чтобы отдать эту сумму тем людям. А потом понял, что не в силах рассчитаться уже с банками и своими новыми кредиторами. В такси зарабатывал мало. Тогда и купил пневматический пистолет, внешне очень схожий с пистолетом Макарова…

Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» старший помощник прокурора Железнодорожного района Юлия Куровская, Сергею было предъявлено обвинение в нескольких эпизодах разбойных нападений по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. На следствии таксист свою вину признал. Теперь слово за судом.