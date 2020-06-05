Третьяковская галерея проведет летние онлайн курсы для детей

Летом в Третьяковской галерее будут организованы традиционные творческие занятия для детей всех возрастов. Но режим самоизоляции внес свои коррективы в эту традицию – все занятия будут проходить в режиме онлайн. Благодаря этому к учебным программам могут присоединиться не только москвичи, но и жители других регионов.

Запланированы самые разные творческие занятия. Дети от 5 лет в рамках программы «Шагомер по искусству» смогут познакомиться с коллекцией галереи, а также тремя художественными техниками - акварелью, карандашом и коллажем. Для подростков будет организована онлайн лаборатория по медиа-арту и архитектуре. В рамках занятий дети научатся монтировать свои видео-клипы и создавать музыкальные электронные композиции. А те, кто интересуется архитектурой, смогут погрузиться в исследование взаимодействия форм на основе искусства 10-х – 30-х годов ХХ века.

Будут занятия и для младших школьников. Под руководством художника они проведут собственные творческие эксперименты. Также для них создана программа «С музеем по пути», на которой можно будет познакомиться с произведениями художников ХХ века.

Курсы стартуют с 10 июня, но уже сейчас на YouTube канале Третьяковской галереи можно посмотреть множество интересных видео-экскурсий.