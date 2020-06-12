2020-06-12T11:45:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 июня 2020 года: COVID-19 заболели более 7 тысяч человек

Смертельно опасная инфекция унесла жизни 64 жителей Ростовской области
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 июня 2020 года: COVID-19 заболели более 7 тысяч человекКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 июня 2020 года: COVID-19 заболели более 7 тысяч человекФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 июня 2020 года: в донском регионе с момента начала пандемии медики зафиксировали уже 7 тысяч 152 человека. Только за минувшие сутки количество больных увеличилось на 198 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб "Стопкоронавриус.рф"

Врачи зафиксировали в регионе 4 тысячи 257 больных в активной стадии. Вылечить от опасного недуга смогли уже 2831 человека. Погибли от коронавируса 64 человека. У всех этих людей были сопутствующие заболевания, которые усложняли лечение опасной болезни.

Оперативные данные. Фото: стопкоронавирус.рф

Оперативные данные. Фото: стопкоронавирус.рф

- Сейчас лечение в стационарах получают 743 пациента. Загруженность подготовленного в донском регионе коечного фонда составляет 32,2%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 35 человек, - отметили в правительстве Ростовской области

За сутки лабораториями донского региона проведено 3597 тестов на коронавирусную инфекцию.За весь период проведено более 179 тысяч исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения составляет 104.

Между тем, в Ростовской области власти решили смягчить действующий режим самоизоляции. В регионе заработали салоны красоты, ателье, химчистки, организации по предоставлению услуг, а также магазины по продаже автомобилей и мототехники. Людям разрешено выходить на прогулки с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смягчение режима самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: что откроется с сегодняшнего дня

Выясняем, что заработает после смягчения режима самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростовской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Дону выявили новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 городах и районах
Оксана Воеводина отсудила миллионные алименты на сына от экс-короля Малайзии
Депутат из Ростовской области сделал себя инвалидом
МЧС: ливень и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую области в ближайшие часы
В Усть-Донецком районе Ростовской области проходит День памяти писателя Анатолия Калинина
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: ребенок умер от COVID-19
Жителей Ростовской области вывезут спецрейсами из Азии
Молодая ростовчанка выпала из окна многоквартирного дома
"Это же так здорово!": Анастасия Костенко вместе с маленькими дочками переезжает из шикарного московского особняка на съемную квартиру в Казани
Ростовскую управляющую компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за рекламы
В Ростовской области двое приятелей задушили своего друга и подожгли под ним кровать
Неудачливый грабитель потерял свою добычу в попытке скрыться с места преступления
На 10 дней без горячей воды останутся жители трех районов города
Ростовчане стали чаще надевать маски в общественном транспорте
Власти попытались взыскать деньги за уничтожение деревьев
Житель Ставрополя Ярослав Черкашин умер 25 раз в попытке попасть в Книгу рекордов Гиннесса посредством игры Minecraft
В Ростове застрелили бизнесмена возле своего дома
«В масках и перчатках!»: Русская русалка рассказала, как теперь будут проходить тренировки синхронисток
«Девушка-бомба»: Ростовская модель разделась на пляже в Калифорнии
Ростовчане смогут уехать на поезде в Евпаторию с 1 июля
«А почему пятки грязные?»: Фанаты раскритиковали фото в постели звезды Playboy
Из дома в Ростовской области воришка вынес золота на 160 тысяч рублей
«Снова 90-ые?»: ростовчан возмутило, что их заставляют покупать маски при входе на Центральный рынок
В Ростовской области иномарка врезалась в столб
Инстраграм-сериал о Пушкине в изоляции посмотрели 900 тысяч человек
Главный врач ростовской больницы №4 рассказал о премиальных выплатах медикам из-за коронавируса