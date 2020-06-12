Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 июня 2020 года: COVID-19 заболели более 7 тысяч человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 июня 2020 года: в донском регионе с момента начала пандемии медики зафиксировали уже 7 тысяч 152 человека. Только за минувшие сутки количество больных увеличилось на 198 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб "Стопкоронавриус.рф"

Врачи зафиксировали в регионе 4 тысячи 257 больных в активной стадии. Вылечить от опасного недуга смогли уже 2831 человека. Погибли от коронавируса 64 человека. У всех этих людей были сопутствующие заболевания, которые усложняли лечение опасной болезни.

Оперативные данные. Фото: стопкоронавирус.рф

- Сейчас лечение в стационарах получают 743 пациента. Загруженность подготовленного в донском регионе коечного фонда составляет 32,2%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 35 человек, - отметили в правительстве Ростовской области

За сутки лабораториями донского региона проведено 3597 тестов на коронавирусную инфекцию.За весь период проведено более 179 тысяч исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения составляет 104.

Между тем, в Ростовской области власти решили смягчить действующий режим самоизоляции. В регионе заработали салоны красоты, ателье, химчистки, организации по предоставлению услуг, а также магазины по продаже автомобилей и мототехники. Людям разрешено выходить на прогулки с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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