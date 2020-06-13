Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 июня 2020 года: число жертв COVID-19 достигло 65 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 июня 2020 года: врачи продолжают бороться с COVID-19. За минувшие сутки в регионе смертельно опасным вирусом заболели 162, что значительно меньше, чем днем ранее.

По данным общероссийского сайта Cтопкоронавирус.рф, сейчас в Ростовской области зарегистрировано 7314 больных коронавирусом. Вирус в активной фазе у 4374 человек, выздоровевших - 2875 пациентов. Число жертв COVID-19 достигло 65 человек.

- За последние сутки умер еще один человек с коронавирусом 91-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - рассказывают в правительстве Ростовской области. - Лечение в стационарах получают 718 пациентов. Загруженность подготовленного в донском регионе коечного фонда составляет 31,6%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 29 человек.

В Ростовской области показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 144,1. Коэффициент распространения инфекции - 0,98.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 11 тысяч 793 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 11 тысяч 778. Сняты с медицинского наблюдения 36,5 тысячи человек. С момента начала пандемии под наблюдением медиков находились более 48 тысяч людей. .

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