В Ростове-на-Дону после ливня дороги превратились в бурные реки

В субботу, 13 июня, в Ростове-на-Дону прошел сильный дождь. После продолжительного ливня дороги, находящиеся в низинах, оказались затоплены.

Судя по всему, ливневые канализации вновь не справились со своей задачей. Было затоплено большинство центральных улиц. В Западном жилом массиве на Малиновского уровень воды из-за осадков составлял около полуметра. В воде почти полностью скрывались колеса машин.

levencovka1 Потоп на Малиновского

В социальных сетях люди размещали ролики потоков грязной воды. Некоторые водители глохли прямо посереди дороги.

Автомобилисты сообщают в социальных сетях, что движение на некоторых дорогах временно затруднено.

levencovka1 Надвигающийся на город ливень

Примечательно, что ливень затронул не все районы Ростова-на-Дону. Наиболее сильный дождь прошел в центре, в Западном и районе Стройгородка.