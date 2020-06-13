2020-06-13T14:00:13+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону после ливня дороги превратились в бурные реки

Водители оставляли заглохшие машины прямо на проезжей части [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Проливной дождь доставил неудобства горожанам Фото: Архив КППроливной дождь доставил неудобства горожанам Фото: Архив КП
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В субботу, 13 июня, в Ростове-на-Дону прошел сильный дождь. После продолжительного ливня дороги, находящиеся в низинах, оказались затоплены.

Судя по всему, ливневые канализации вновь не справились со своей задачей. Было затоплено большинство центральных улиц. В Западном жилом массиве на Малиновского уровень воды из-за осадков составлял около полуметра. В воде почти полностью скрывались колеса машин.

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Потоп на Малиновского
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В социальных сетях люди размещали ролики потоков грязной воды. Некоторые водители глохли прямо посереди дороги.

Автомобилисты сообщают в социальных сетях, что движение на некоторых дорогах временно затруднено.

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Надвигающийся на город ливень
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Примечательно, что ливень затронул не все районы Ростова-на-Дону. Наиболее сильный дождь прошел в центре, в Западном и районе Стройгородка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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