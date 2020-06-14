"Слава Богу, мама моя не увидела": ростовчане осудили Ефремова за попытку оправдаться

Жители Ростовской области отреагировали на извинения и попытку 56-летнего актера Михаила Ефремова оправдаться за смертельную аварию, которая унесла жизнь водителя грузовичка Сергея Захарова. Экспертизой установлено, что артист сел за руль в алкогольном и наркотическом опьянении.

В социальных сетях Ростова-на-Дону появилось видеообращение с извинениями знаменитости.

rostov_glavniy Видеообращение Михаила Ефремова

- Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу, хотя знаю, что не простят, - говорит Михаил Ефремов на видео. - Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова.

Ростовчане принялись делиться своим мнением от увиденного в социальных сетях.

"За свой поступок нужно отвечать. Алкоголь, наркота и руль-это абсолютно несовместимые вещи", "К сожалению, извинения уже не помогут семье погибшего", "Убийца должен сидеть в тюрьме", "Давайте теперь Ефремова отпустим, раз другие пьяные ездят", "Не нужно играть на камеру! Это не кино а жизнь! Он все равно будет отбывать наказание! Самое важное это искренне попросить прощения лично у тех кому он доставил горе!", "Ефремов - убийца. Тут и спорить не о чем", "Мне показалось, что все это неискренно, как очередная роль", - высказывались ростовчане.

Некоторые посчитали, что записанное видео может являться одним из признаков нарушения домашнего ареста, ведь артисту запрещено пользоваться сотовой связью, интернетом и прочими гаджетами.