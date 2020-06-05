Пасмурно и дождливо: какая погода ожидает ростовчан 5 июня

Дожди по-прежнему продолжаются в донской столице. Горожане уже с нетерпением ждут, когда прекратятся осадки. Хотя, стоит отметить, что, если бы не затяжные проливные дожди, то местные жители давно бы уже гурьбой высыпали на улицы и никакая бы самоизоляция не остановила.

В утренние часы будет довольно тепло +14...+17, днем столбик термометра достигнет отметки +18...+22. Но немного похолодает к вечеру +17...+20. По прогнозам синоптиков, дождь намечается утром и днем. А вечером распогодится и выглянет солнце.

Ветер сегодня сменит три направления: западное и юго-западное и южное. Скорость его порывами будет достигать 5-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будут подстерегать вода и влажность и то только с утра, к счастью, видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет продолжать расти и составит 754-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 51 до 86%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Значительно усилится ветер, но он будет теплый.

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