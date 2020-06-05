В трех районах Ростова проверили санитарное состояние многоквартирных домов

В донском регионе продолжается санитарная обработка дезинфицирующими растворами подъездов многоквартирных домов. Эти работы, обеспечивающие дополнительную безопасность для жильцов, находятся на особом контроле у регионального правительства и администраций муниципальных образований.

В течение месяца заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитрий Беликов провел десять рейдов с проверками, после которых в отношении десяти управляющих компаний составлили акты о нарушениях. Административные протоколы передали в суды для дальнейшего рассмотрения.

Новый виток проверочных мероприятий состоялся в трех районах донской столицы - Железнодорожном, Октябрьском и Ворошиловском. Дмитрий Беликов отреагировал на многократные жалобы жителей многоэтажек на УК и лично осмотрел пять домов.

- В ходе проверки мы убедились в обоснованности жалоб жильцов. По результатам рейда в отношении еще пяти управляющих компаний были составлены акты, которые подписаны не только должностными лицами, но и местными жителями, - сообщил замминистра регионального МинЖКХ.

Он отметил, что за невыполнение управляющими компаниями своих обязанностей по дезинфекции мест общего пользования их ждут штрафы на суммы от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей — для юридических.

- Мы действуем в интересах всех жителей и заботящегося о них большинства компаний. Тем более что от санитарного состояния домов, в том числе, будет зависеть уровень заболеваемости и, соответственно, продолжительности эпидограничений, - подчеркнул Дмитрий Беликов.

Напомним, что согласно постановлению правительства региона дезинфекция мест общего пользования должна проводиться не реже одного раза в сутки. Это касается санобработки подъездов, лестничных маршей, перил, лифтов, дверей, почтовых ящиков и другого общего имущества. Также в каждом подъезде должны висеть графики дезинфекции мест общего пользования с указанием графика обработки.

Помимо этого, жители области могут выразить свое отношение к управляющим компаниям с помощью народного рейтинга, запущенного с начала апреля на сайте по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева.

- Добиться реальных улучшений в сфере управления многоквартирными домами можно лишь совместными усилиями власти и общества. Вот почему мы приняли решение запустить проект «Народного рейтинга», в рамках которого каждый житель области может в простой и удобной форме выразить отношение к своей управляющей компании - похвалив, или, напротив, указав на недостатки. Гражданское участие позволит сделать всю систему управления многоквартирным жилым фондом более прозрачной и эффективной, - отметил донской глава.

Чтобы оценить работу УК, достаточно зайти на страницу рейтинга, размещенную на официальном сайте регионального правительства, а затем авторизоваться, используя учетную запись с портала госуслуг. Далее необходимо выбрать из списка свою управляющую компанию. После этого проставить оценки от 1 до 10 по всем указанным ключевым критериям.