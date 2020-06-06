2020-06-05T23:45:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 июня 2020 года: еще 196 человек подхватили опасную инфекцию

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 июня 2020 года: общее количество зараженных достигло 5 753 человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 196 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 196 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 июня 2020 года: выздороветь удалось 2 157 дончанам.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 5 753 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 196 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 31 человек. Врачи не смогли спасти жизни 43 человек. Излечиться от опасной болезни смогли 2 157 дончан. Показатель заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения – 137. Коэффициент распространения инфекции – 1,24.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 34 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (54), Шахтах (21), Белокалитвинском (13), Мясниковском (12) районах, Батайске (10), Донецке (10), Неклиновском (8), Чертковском (7), Обливском (6) районах, Каменске-Шахтинском (5), Новочеркасске (4), Морозовском (4), Заветинском (3) районах, Гукове (3), Новошахтинске (3), Миллеровском (3) районе, Азове (3), Пролетарском (3), Азовском (2), Аксайском (2), Верхнедонском (2), Куйбышевском (2), Кагальницком (2), Каменском (2), Октябрьском (2), Советском (2) районах, Волгодонске (1), Звереве (1), Таганроге (1), Милютинском (1), Песчанокопском (1), Ремонтненском (1), Тарасовском (1) и Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,3% - от 46 до 65 лет, 13,8% - от 66 до 79 лет, 4,1% - старше 80 лет, 10,2% - дети. В стационарах содержатся 616 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 23%.

Врачи тщательно следят за состоянием – 9 852 человека, из них на самоизоляции дома – 9 755. Сняты с медицинского учета уже 32,1 тысячи человек. За весь период к врачам обратились почти 42 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 842 теста на коронавирус. За весь период было проведено более 150 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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