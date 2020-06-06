Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 июня 2020: на Дону за сутки - несколько сот новых заболевших

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 июня 2020: ситуация с пандемией в донском регионе по-прежнему напряженная. Так, по официальным данным, за сутки заболели 212 человек. Таким образом, число заболевших стремительно приближается к шести тысячам человек. Умерли за период пендемии 43 человека.

Отметим, в Ростовской области действует круглосуточная горячая линия по коронавирусу. Телефоны: 8-800-200-46-53, 8-863-285-05-43.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что из-за пандемии в донском регионе зафиксировали рекордное число безработных. Людей, потерявших работу, оказалось больше 10 тысяч человек.

- Оставшихся без работы после 1 марта жителям Дона назначено увеличенное пособие по безработице – 12 130 рублей. При наличии несовершеннолетних детей к пособию прибавляется сумма из расчета по три тысячи рублей за каждого ребенка, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Без средств к существованию остались больше 10 тысяч человек

Руководитель областной службы занятости озвучил накануне, пятого июня, шокирующие цифры. По сравнению с прошлым годом, число безработных на Дону выросло в три раза. Это самый высокий показатель с 1991 года.