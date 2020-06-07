2020-06-06T23:33:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 июня 2020 года: число заболевших приближается к шести тысячам

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 июня 2020 года: за сутки опасную инфекцию подхватили 212 человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 212 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 212 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 июня 2020 года: выздоровели уже 2 245 заболевших.

В Ростовской области коронавирусом заразились 5 965 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 212 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 35 человек. Медикам не удалось спасти жизни 46 человек. Выздороветь смогли уже 2 245 дончан. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 142. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 33 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (66), Белокалитвинском (31), Заветинском (14) районах, Батайске (9), Шахтах (7), Семикаракорском (6), Багаевском (6) районах, Донецке (5), Каменске-Шахтинском (5), Миллеровском (5), Чертковском (4), Аксайском (4) районах, Новошахтинске (4), Звереве (4), Сальском районе (4), Новочеркасске (3), Волгодонске (3), Таганроге (3), Константиновском (3), Кагальницком (3), Каменском (3), Тацинском (3) районах, Гукове (2), Красносулинском (2), Азовском (2), Верхнедонском (2), Шолоховском (2), Мартыновском (2), Пролетарском (1), Октябрьском (1), Орловском (1), Целинском (1), Родионово-Несветайском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 38,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35,3% - от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, 3,3% - старше 80 лет, 9,9% - дети. В стационарах содержатся 630 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 23,6%.

Новыми жертвами коронавируса стали 65-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 71-летний мужчина с осложнениями хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также 60-летняя женщина с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, поздно обратившаяся за медицинской помощью.

Под наблюдением врачей – 10 107 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 10 041. Сняты с медицинского учета уже 32,3 тысячи человек. За весь период к врачам обратились более 42,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 493 теста на коронавирус. За весь период было проведено почти 154,6 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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