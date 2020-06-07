2020-06-07T11:21:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 июня 2020: в регионе количество заболевших превысило шесть тысяч человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 июня 2020: рассказываем, что изменилось за последние сутки
Иван ТИМОФЕЕВ
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Коронавирусом за сутки заболел 201 человекКоронавирусом за сутки заболел 201 человек
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 июня 2020: по данным областного правительства, за сутки еще 201 человек заболел опасной инфекцией. Таким образом, число заболевших COVID -19 на Дону достигло 6166 человек.

За весь период распространения инфекции в регионе вылечились 2310 человек.

За последние сутки от болезни скончалась 49-летняя женщина. У нее было заболевание эндокринной системы и она поздно обратилась к врачу.

Отметим, из-за коронавируса в Ростовской области зафиксировано рекордное число безработных. Больше 10 тысяч человек, потерявшие свои места, получили пособия от государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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