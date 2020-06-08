Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 июня 2020 года: более шести тысяч человек уже подхватили опасную инфекцию

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 июня 2020 года: выздороветь смогли уже 2 310 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 5 166 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 201 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии на данный момент находятся 34 человека. Медикам не удалось спасти жизни 47 человек. Излечиться от опасной инфекции смогли уже 2 310 дончан. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 146,7. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (65), Белокалитвинском (23) районе, Шахтах (18), Батайске (9), Мясниковском (8), Аксайском (7), Зерноградском (7), Тацинском (7), Ремонтненском (6) районах, Каменске-Шахтинском (5), Неклиновском (5), Сальском (5) районах, Волгодонске (4), Гукове (4), Новошахтинске (4), Новочеркасске (3), Таганроге (3), Каменском (3), Семикаракорском (3), Азовском (2) районах, Азове (2), Кагальницком (2), Багаевском (1), Красносулинском (1), Миллеровском (1), Октябрьском (1), Целинском (1) и Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 37,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 34,8% - от 46 до 65 лет, 13,9% - от 66 до 79 лет, 4,5% - старше 80 лет, 9,5% - дети. В стационарах сейчас содержатся 725 дончан. Загруженность коечного фонда составляет 27,2%.

Новой жертвой коронавируса стала 49-летняя женщина, у которой имелись осложнения в виде заболеваний эндокринной системы, кроме того, было зафиксировано позднее обращение за медицинской помощью.

Врачи тщательно следят за состоянием – 10 419 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 10 353. С медицинского учета уже сняли 32,4 тысячи человек. За весь период к врачам за помощью обратились почти 42,8 тысячи человек. Лаборатории донского региона за день провели 5 052 теста на коронавирус. За весь период было проведено почти 159,6 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 июня 2020 года: число заболевших приближается к шести тысячам.

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 июня 2020 года: за сутки опасную инфекцию подхватили 212 человек.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!