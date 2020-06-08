2020-06-08T14:27:45+03:00
Общество

Жители Ростова-на-Дону стали отправлять больше посылок родным

Рассказываем, почему горожане стали чаще пользоваться услугами службы доставки
Анастасия Черданцева
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Фото: BoxberryФото: Boxberry
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Жители Ростова-на-Дону стали отправлять больше посылок в другие города: по статистике службы доставки Boxberry за первую половину 2020 года было отправлено в два раза больше грузов, чем за этот же период в 2019 году. И речь идет именно о частных отправлениях. Посылки из Ростова-на-Дону разлетаются по самым разным городам. Чаще всего – в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи.

Здесь можно выделить две причины: это режим самоизоляции, который появился в нашей жизни этой весной, и развитие коммерческих служб доставки, которые позволяют отправлять посылки с максимальным комфортом.

Сейчас границы регионов все еще остаются закрытыми. Позаботьтесь о своих родных и близких: отправьте посылку с подарками и необходимыми вещами. А компания Boxberry возьмет на себя все вопросы, связанные с доставкой.

Чтобы отправить посылку, не нужно стоять в очередях и заполнять бесконечные бланки извещений. Оформить накладную для отправки можно дома в режиме онлайн. А передать посылку – в ближайшем отделении Boxberry. Вы можете отправить привет из Ростова-на-Дону в любой регион России. К вашим услугам 38 отделений города.

Отправлять посылки с помощью Boxberry не только комфортно, но и выгодно. Активируйте промокод ЗАБОТА2020, когда будете оформлять посылку онлайн, или назовите его оператору отделения. Вы получите скидку 19% на отправку. Специальное предложение действует до 30 июня 2020 года.

Процесс оформления посылки занимает пять минут, а все пакеты и коробки для посылок предоставляются абсолютно бесплатно. В отделениях соблюдаются все нормы безопасности: поверхности обрабатываются антисептиком, оператор носит маску, соблюдается дистанция, и отсутствуют очереди.

Делитесь положительными эмоциями со своими близкими, доставляйте радость вместе с Boxberry!

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